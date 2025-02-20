Grok 3免费开放到服务器满载 Grok APP登顶苹果免费应用下载榜

站长之家（ChinaZ.com）2月20日 消息:今日，xAI在其官方X账号上发布了一项令人瞩目的消息:世界上最智能的AI——Grok3，现正面向全球用户限时免费提供。不过，这一免费服务并非永久有效，而是将持续至xAI的服务器负载达到极限为止。

xAI在声明中详细说明了免费服务的具体条件和限制。首先，免费开放的期限并非无限期，而是受到服务器负载能力的制约。一旦服务器负载达到极限，免费服务将随即终止。

此外，xAI还为X Premium和SuperGrok订阅用户提供了特别的福利。这些订阅用户将享有优先使用Grok3的特权，并能够体验到包括语音模式在内的高级功能。

与此同时，xAI还宣布了后续的开发计划。据悉，xAI将通过其API开放标准版和推理版Grok3，并为用户提供DeepSearch功能。这一举措无疑将为开发者提供更多的支持和便利，进一步推动AI技术的发展和应用。

值得一提的是，特斯拉CEO马斯克也在社交媒体上转发了xAI的这一声明，并强调指出免费开放仅在短期内有效。这一消息引发了广大网友和业内人士的广泛关注和讨论。

xAI的这一举措无疑为AI技术的普及和推广注入了新的动力。未来，随着Grok3的广泛应用和不断发展，我们有理由相信AI技术将在更多领域发挥重要作用，为人类社会带来更多的便利和进步。

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