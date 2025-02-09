京东外卖“低佣”入局，美团回应“30%高佣”质疑

站长之家(ChinaZ.com) 2月9日 消息:近日，有关京东外卖以“只抽 5% 的佣金”为旗号上线，美团降低高佣金应对的消息在社交媒体上广泛传播，引发了公众对外卖平台佣金问题的关注。

据 21 世纪经济报道，京东在外卖领域的布局早已开始。早在 2022 年，京东零售 CEO 辛利军就曾表示考虑进军外卖业。去年，京东 App 上线“秒送”频道，设置外卖功能入口，随后咖啡、奶茶、品牌连锁餐饮等陆续上线。

针对网传的京东外卖“只抽 5% 佣金”的说法，业内人士分析认为，这更像是大型平台间“商战”的舆论战。事实上，对于大型连锁餐饮商户，各平台的佣金都不会太高。

与此同时，美团方面近期也受到“高佣金”的质疑。有网传消息称美团平台外卖佣金高达 30%。对此，美团发言人回应称，网传美团外卖 30% 的高佣金率数据不实。

该发言人表示，美团从商户收取的费用主要包括平台佣金和外卖订单履约配送服务费。其中，“技术服务费”属于网传的佣金，美团外卖实际商户佣金率为 6-8%，且履约服务费只在商家选择美团配送时才会产生。

外卖平台的佣金问题一直备受争议。一方面，高佣金被认为是商家负担过重的重要原因；另一方面，平台也需要一定的收入来维持运营和发展。此次京东“低佣”入局，无疑将加剧外卖市场的竞争，或将推动行业佣金体系的进一步透明化和合理化。

未来，外卖平台如何平衡商家、骑手和平台自身利益，将是决定其能否在激烈的市场竞争中立足的关键。

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