AI 智能体如何在教育领域崛起并塑造 2025 年

站长之家(ChinaZ.com) 12月28日消息:过去两年，人工智能（AI）一直是教育技术和创新讨论的焦点话题，而这种趋势预计将在可预见的未来继续延续。展望 2025 年的教育发展趋势，几位在 2024 年推动教育变革的重要创新者的一致观点是：AI 智能体的崛起将成为未来教育的重要转折点。

AI 智能体的崛起

在这一背景下，「智能体」的概念意味着从使用工具到通过指令让系统代劳的转变。比如，当你试图解决一道数学题时，「工具」方法是通过搜索引擎查找解题思路，而「智能体」方法是直接让 AI 提供解答，甚至在解答过程中主动考虑你的背景知识和学习习惯。这种方式不仅简化了交互，还使智能体更像与你互动的「实体」，而非简单的工具。

Brainly 的首席技术官 Bill Salak 预测，2025 年将见证能够根据简单指令执行复杂任务的智能体的广泛应用。「用户不再需要切换多个平台，而是通过与智能体沟通目标，由智能体采集数据、做出决策并无缝执行操作。这一发展将彻底改变我们对网络的体验，将效率和个性化提升到新的高度。」

YouScience 的 CTO Brad Barton 补充道，「随着 AI 的快速发展，学生对这种互动性和个性化支持工具的接受度不断提高。未来我们将看到 AI 智能体被更深入地整合到课堂、辅导平台和教育应用中，帮助教师打造更具吸引力的学习体验。」

HMH 首席执行官 Jack Lynch 强调，AI 智能体将在解放教师时间方面发挥关键作用。「2025 年，我们将在利用生成式 AI 技术减轻教师负担方面取得真正进展，让教师能够专注于直接与学生建立深度联系，这对于学生成长和学术成就至关重要。」

AI 智能体在教育场景中的应用

AI 智能体的角色不仅限于教学支持。Salak 认为，「AI 智能体将逐步承担从行政管理到复杂分析的任务，这将重新定义人类在教育体验中的角色。」未来，人类将专注于创造力、战略思维和情感智力等独特技能，与智能体协作以实现更高效的工作方式。

思科 Webex 客户体验解决方案高级副总裁 Jay Patel 则预测，AI 智能体将无处不在。「这些智能体能够在个人设备上运行，成为用户高度个性化的虚拟助手。随着它们日益成熟，用户体验将更加智能和高效。」

Patel 还指出，智能体将反映组织的独特价值观和使命。「与智能体交互的过程将不再像对接陌生助理，而更像与了解背景的专家合作。」这种品牌化交互方式将显著提升用户体验，推动智能体应用的进一步普及。

未来展望：教育中的 AI 智能体

Tavus 首席执行官 Hassaan Raza 强调，为了让 AI 智能体实现其全部潜力，用户交互体验必须更加自然。他认为，智能体需要具备表现同理心的能力，像老师一样与学生互动，同时提供直观的视觉界面。「一个强大的 AI 智能体界面应包括视频功能，让学生可以『直视』 AI，实现更自然的互动。」

Tavus 曾通过一个成功案例展示这种交互潜力。在去年 12 月发布的数字化圣诞老人中，超过一百万用户与该虚拟角色进行了互动，争取进入「好孩子名单」。Tavus 的数据显示，为 AI 提供正确类型的「人性化」界面，大大提高了用户的满意度和参与度。

随着视频协作环境的普及，与未曾谋面的教师或学生通过视频沟通正变得愈发普遍。这种习惯也将降低用户与 AI 智能体合作的心理障碍，尤其当这些智能体具有强大的视频呈现能力时。

AI 智能体的未来无处不在

AI 智能体在教育领域的潜力是巨大的。思科协作部门高级副总裁 Anurag Dhingra 表示：「到 2025 年，你会突然意识到，生成式 AI 已经悄然融入你的日常生活。无论是在工作、学校、家庭，还是度假时，甚至使用手机时，AI 都会以微妙而自然的方式参与到几乎每件事中。」

AI 智能体将通过无缝整合进入我们的日常生活。随着人们逐渐习惯使用它们，各行业也会更加愿意将 AI 技术部署到组织的方方面面。特别是在教育领域，个性化教学的长期追求为 AI 智能体的应用奠定了基础。可以预见，到 2025 年，AI 智能体将全面塑造教育的各个层面，推动教育体验进入一个全新时代。

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