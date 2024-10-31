雷军也没抢到SU7Ultra车模：产能低 被加价到上千元

站长之家(ChinaZ.com) 10月31日 消息:小米公司的创始人雷军今日在微博上分享了一组小米SU7Ultra车模的照片，并在评论区表达了自己未能抢购到车模的遗憾。

这款小米SU7Ultra车模以1:18的比例精确复制了量产车型，采用合金材质制作，共有三种版本供消费者选择:标准版售价599元、礼盒版799元、尊享版999元。

车模的外观与小米SU7Ultra量产车保持一致，细节上包括模拟真车的碳纤维质感后视镜、固定大尾翼，以及选配锻造轮毂样式。车模还支持方向盘与车轮联动转向，四车门均可开启，内部装饰有运动感座椅和黄色安全带，精确复刻了实车的细节。车模的漆面采用三层手工漆面工艺，力求再现原车闪电黄的质感。

礼盒版车模配有真皮质感底座和亚格力展示罩，而尊享版则提供了高端皮质礼盒，增加了产品的收藏价值。此前小米SU7的车模因其精湛的制作工艺而备受欢迎，此次更帅气的Ultra版车模一经开售便迅速售罄，抢购难度更大。

目前，二手平台上虽有不少小米SU7Ultra车模的现货，但价格普遍高于原价，标准版售价至少为749元，加价超过百元。礼盒版和尊享版的加价幅度更是超过千元，标价普遍在2000元左右。

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