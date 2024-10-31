小米双11开门红今晚8点开抢：50款新品登场 手机至高优惠1000元

站长之家(ChinaZ.com) 10月31日 消息:今晚8点，小米将正式开启双11购物节的序幕，带来50款新品的同时，还推出了一系列优惠促销活动。在这场购物盛宴中，小米手机将提供高达1000元的优惠，消费者还有机会抢夺1111元的大额优惠券，并在直播间享受抽5折的福利。

在双11期间，小米对Redmi K70系列提供了特别优惠，全版本直降100元，起售价为2199元，而Redmi K70至尊版则最高优惠200元，起售价降至2499元。

家电产品线也同样给力，小米电视S Pro MiniLED2025系列提供最高2000元的优惠，起售价为4599元。米家空调上出风Pro1.5匹优惠500元，售价为3499元起。米家洗衣机精护洗洗烘10kg优惠700元，售价2999元起。米家洗衣机双驱洗双洗烘优惠500元，售价4999元起。小米智能门锁M30Pro优惠200元，售价3299元起。

除了单品优惠，小米还为京东自营旗舰店的店铺会员提供了每日20:00抢1111元大额券的机会。在小米有品，消费者可以享受每满200元减30元的优惠。而在小米之家，消费者可以享受到单品至高特惠3000元的优惠。

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