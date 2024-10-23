华为原生鸿蒙操作系统正式发布 HarmonyOS NEXT应用和元服务超15000个

站长之家（ChinaZ.com）10月23日 消息:在昨日晚间的华为全场景新品发布会上，华为宣布了我国首个国产移动操作系统——原生鸿蒙操作系统（HarmonyOS NEXT）的正式发布。这标志着继苹果iOS和安卓系统之后，全球迎来了第三大移动操作系统，预示着华为将与苹果和谷歌在全球市场上形成三足鼎立的格局。

与之前版本的鸿蒙系统相比，原生鸿蒙操作系统在流畅度、性能和安全特性上都有显著提升，因为它完全摒弃了对AOSP开放源代码的依赖，实现了系统底座的全部自主研发，从而确保了国产操作系统的自主可控。

华为原生鸿蒙操作系统为用户带来了一系列升级体验，包括原生智能、原生安全、原生精致和原生流畅等方面。华为表示，鸿蒙生态设备的数量已经突破了10亿台，覆盖了手机、平板、穿戴设备、智慧屏、车机等多个领域，以及鸿蒙智联产品和各行各业的终端设备。

华为常务董事余承东在转发央视新闻报道时表示，原生鸿蒙操作系统是一个正在努力成长的新生命，他对大家的支持和包容表示感谢，并承诺将加速优化用户体验，让大家能够使用到更优质的鸿蒙系统。原生鸿蒙操作系统的发布，不仅展示了华为在操作系统核心技术上的全面突破，也实现了手机、平板、汽车座舱等多设备、多场景的互联互通。

在应用生态方面，目前已经有超过15000个鸿蒙原生应用和元服务上架，覆盖了18个行业，并且通用办公应用已经覆盖了中国3800多万家企业。这表明华为原生鸿蒙操作系统不仅在技术上取得了突破，也在应用生态建设上取得了显著进展，为用户带来了更加丰富和便捷的体验。

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