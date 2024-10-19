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摩根大通正在赢得银行业人工智能竞赛，并且其领先优势正在扩大

2024-10-19 08:53 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 19 日消息：摩根大通继续稳居银行业人工智能应用的领导者地位。

根据当地时间周四发布的最新 Evident AI 指数，这家美国最大的银行拥有全球最多的 AI 人才，过去 12 个月中增长了 16%，其 AI 研究人员的数量超过了七大竞争对手的总和。

「在 AI 成熟度方面，摩根大通无疑仍是难以超越的银行，」Evident 联合创始人兼联席首席执行官 Annabel Ayles 表示。「以摩根大通的规模和体量来看，其 AI 采用的速度令人瞩目。」

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在 2022 年底 OpenAI 的 ChatGPT 引发聊天机器人热潮之前，摩根大通已经在 AI 领域投入多年。该金融机构于 2018 年聘请了 AI 研究负责人 Manuela Veloso，并自那时起将其 AI 用例扩展到了 400 多个。

摩根大通已经开始从其投入中看到财务回报。公司总裁 Daniel Pinto 上月表示，该银行预计今年将从 AI 技术的投资中获得近 20 亿美元的回报，特别是在防范欺诈方面。

「展望未来，我们认为人工智能和大语言模型将在中长期内对我们运营服务的流程和效率产生重大影响，我们正在为此进行大量工作，」Pinto 表示。

传统领军者

自 Evident 于 2023 年初开始发布排名以来，前四名银行不仅保持了领先地位，而且继续拉大了与其他银行的差距。

「领先者不仅继续领先，而且拉开了更大的差距，」Evident 联合创始人兼联席首席执行官 Alexandra Mousavizadeh 在采访中表示。

Evident 根据与 AI 采用相关的公开数据，对北美、欧洲和亚太地区的 50 家主要银行进行评估，并根据人才、创新、透明度和领导力为这些机构打分。

虽然指数中的所有 50 家银行自去年以来都加快了 AI 应用的步伐，但 Evident 发现，前 10 名银行的进步速度是其余银行的两倍。

Mousavizadeh 表示，致力于 AI 的银行正在全力以赴，积极招聘、挖掘人才，优化内部系统，进行测试，并与 Nvidia 和微软等大公司合作。

「我们可以看到，这些趋势正在造成银行系统的分化，」Mousavizadeh 表示。「如果你稍有停滞，那么在某个时间点，你可能会发现自己几乎无法赶上。我认为这种情况大约会在 18 个月内发生。」

快速崛起的新星

一些银行正积极行动，快速追赶。

今年指数中的最大进步者是摩根士丹利，该银行上升了七个名次，跻身前十。该投资银行于 2023 年 3 月首次与 OpenAI 合作，成为这家 AI 创业公司的唯一财富管理合作伙伴。

2023 年 9 月，摩根士丹利推出了 AI @ Morgan Stanley Assistant，这是一款生成式 AI 聊天机器人，帮助金融顾问访问该银行的大量技术知识。今年 6 月，该银行推出了 Debrief，这是一款基于 OpenAI GPT-4 构建的生成式 AI 助手，旨在为其金融顾问提供支持。

Ayles 表示：「汇丰银行和摩根士丹利的崛起表明，那些在 AI 领域起步较慢的银行仍然有机会迎头赶上，甚至超越其他竞争者。AI 应用的竞争远未分出胜负，但领导者与其他银行之间的差距正在扩大。如果排名较低的机构希望取得更大进展，就必须加快步伐。」

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