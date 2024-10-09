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AI日报：海螺AI上线图生视频功能；天工AI搜索新增彩页，还打算带你赚钱；ChatGPT新版灰测

2024-10-09 14:59 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解:https://top.aibase.com/

1、Hailuo AI上线图片生成视频功能 精准捕捉你的创作意图

Hailuo AI推出了图片生成视频功能，为视频制作带来前所未有的便捷和灵活性。新功能核心亮点在于文本与图片联合输入能力，提高生成结果准确性。AI具备精确的物体识别和操控能力，支持多种风格选项，满足不同审美需求。目标用户群体广泛，操作简化智能化，支持多种视频格式播放和传播。

【AiBase 提要:】

🌟 支持图生视频，提升视频创作的准确性。

🎨 提供超现实主义、东方风格、二次元（ACG）、抽象、幻想、科幻等多种风格选择，满足用户不同的审美需求。

🚀 可以生成像素风卡通动画等专业级水准的视频，人物脸部不崩

详情链接:https://hailuoai.video/

2、ChatGPT新版GPT-4o灰测UI界面曝光 或改名GPT-auto

最新版本的ChatGPT GPT-4o正在进行灰度发布，可能会更名为GPT-auto。新版本的UI界面设计有了大改进，更简洁现代化。功能包括创建图片、总结文本、写作辅助等，提升了用户体验和创作效率。你期待吗?

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【AiBase提要:】

📢 新版本 GPT-4o 正在灰度发布，可能会更名为 GPT-auto。

🎨 GPT-auto 提供了多个强大功能，包括创建图片、总结文本、写作辅助等。

🚀 新的界面设计更加简洁，用户体验有了显著提升。

3、AI搜索玩法又升级!天工AI搜索新增了全新内容形态——彩页

天工AI搜索推出了全新的彩页功能，用户可以在首页直接搜索并浏览各类丰富内容，同时还可以利用AI帮助设计彩页，操作简单便捷。彩页不仅适合用来做PPT，还可以通过认领宝典来躺着赚钱，优质内容有望获得更多流量和广告分成。

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【AiBase提要:】

🔍 天工AI搜索推出彩页功能，用户可浏览各类丰富内容

💡 用户可利用AI帮助设计彩页，操作简单便捷

💰 通过认领宝典，优质内容有望获得更多流量和广告分成

详情链接:https://top.aibase.com/tool/xintiangongai

4、字节跳动推机器人大模型GR-2展现智能自主操作新高度

字节跳动研究团队最新推出的GR-2机器人引发广泛关注，标志着智能机器人应用迎来新纪元。GR-2通过模仿人类成长过程学习，观看3800万个视频获得丰富知识，具备出色的动作预测和视频生成能力。性能卓越，可完成105项桌面任务，展现出高度智能化和自动化水平。

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【AiBase提要:】

🤖 GR-2采用独特的学习方式，模仿人类成长过程，观看3800万个视频，获得丰富知识。

🔮 GR-2具备出色的动作预测和视频生成能力，可轻松完成任务，开辟智能决策和自主操作新可能性。

🌟 GR-2展现出卓越性能，能完成105项桌面任务，适应新环境，具有高度智能化和自动化水平。

详情链接:https://gr2-manipulation.github.io/

5、只需10秒!WonderWorld AI 实现单张图片实时生成3D 场景

WonderWorld AI 是一种能够从单张图片实时生成3D 场景的新技术，突破了以往生成速度的限制，使用户可以轻松控制场景内容和布局。尽管存在局限性，但研究人员对其潜力充满信心，特别是在游戏开发和虚拟现实领域。

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【AiBase提要:】

🌟 WonderWorld AI 实现了单张图片实时生成3D 场景，速度快至10秒，标志着领域的重大进步。

🎮 用户可以控制场景内容和布局，适用于游戏开发和虚拟现实应用。

🚧 WonderWorld AI 存在局限性，如只能生成前向表面和细节处理不足，但仍展现广泛应用前景。

详情链接:https://kovenyu.com/wonderworld/

6、Adobe发布新应用，保护创作者作品免受AI滥用

Adobe推出了备受期待的免费网络应用“内容真实性”，旨在保护创作者作品不被滥用，特别是防止用于训练人工智能模型。这款应用将于2025年第一季度开始公测，无需Adobe订阅。创作者可为作品添加元数据，类似身份证，包含创作者信息和作品创作过程，还可选择排除作品用于AI训练。

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【AiBase提要:】

🌟 创作者保护作品:Adobe发布“内容真实性”应用

🔒 排除作品训练AI:创作者可选择不让作品用于AI模型训练

📅 公测时间:应用预计2025年第一季度开始公测，免费使用

详情链接:https://contentauthenticity.adobe.com/

7、AI 教父辛顿获诺贝尔物理学奖 表彰其在人工神经网络领域的贡献

2024年诺贝尔物理学奖颁发给约翰·J·霍普菲尔德和杰弗里·E·辛顿，表彰他们在使用人工神经网络进行机器学习的基础性发现和发明。他们的工作奠定了人工智能的基础，使得机器学习和深度学习成为可能。

【AiBase提要:】

🧠 人工神经网络的基础性发现和发明为人工智能奠定基础，推动机器学习和深度学习的发展。

🔍 霍普菲尔德创造了联想内存，能存储和重建数据中的图像和模式;辛顿发明了自主查找数据属性的方法，可识别图片中的特定元素。

💡 人工神经网络源自人脑，通过人工神经元合作解决问题，扩展人类智力和能力;在数据处理、医疗影像分类、金融预测等领域有广泛应用。

8、OpenAI与美国知名出版商Hearst达成合作

我对OpenAI与美国知名出版商Hearst达成合作的文章内容进行了分析。这一合作意味着OpenAI将通过ChatGPT向用户提供来自Hearst的优质内容，强调专业新闻的重要性，同时保持内容的可信度和高标准。虽然有担忧AI技术可能取代传统新闻，但双方强调通过优质内容提升用户体验，保留文化和历史背景。

【AiBase提要:】

📄 Hearst与OpenAI达成合作，内容将通过ChatGPT提供给用户。

📰 OpenAI将整合来自Hearst的20多个杂志品牌和40多份报纸的内容。

🤖 合作强调专业新闻的重要性，确保内容的可信度和高标准。

9、Anthropic推出信息批量处理API

Anthropic最新推出的消息批量处理API为企业处理大量数据带来了50%的费用减少，提升了大数据处理的效率。企业开始重视“适时”处理，可能对实时AI技术发展造成挑战。

【AiBase提要:】

✅ 消息批量处理API降低企业数据处理费用50%，提升效率。

✅ API支持高达10，000条异步查询，提升大数据处理可及性。

✅ 企业开始注重“适时”处理，可能影响实时AI技术发展。

10、只需5分钟!Databricks 推出新功能，快速构建AI应用!

Databricks最新推出的Databricks Apps服务让企业开发者能在短短5分钟内创建生产就绪的数据和AI应用，极大简化了开发过程。该服务提供强大的安全措施，确保数据和应用的安全性。目前已有50家企业参与测试，未来将扩展更多语言和框架的支持。

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【AiBase提要:】

🌟 Databricks Apps让开发者在5分钟内构建AI应用，简化开发过程。

🔒 新服务提供强大的安全措施，确保数据和应用的安全性。

🚀 目前已有50家企业参与测试，未来将扩展更多语言和框架的支持。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/databricks-lakehouse-platform

11、这个AI系统太会整活了!Roli Airwave用AI和手势追踪教人轻松学钢琴

学习乐器对很多人来说是挑战，但Roli的Airwave系统通过手势追踪和AI技术降低了学习钢琴的门槛，为音乐爱好者带来新希望。结合Roli Music Intelligence平台，用户可获取演奏建议和乐曲，同时用于音乐创作，提供丰富演奏体验。

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【AiBase提要:】

🎹 Roli推出Airwave系统，降低学习钢琴门槛，提供更丰富的演奏体验。

🤖 Roli Music Intelligence平台支持自然语言命令，帮助用户获取演奏建议和乐曲。

🎶 Airwave不仅是教育工具，还可用于音乐创作，让创作者轻松打造完整乐团音效。

12、虚拟试衣革命:GS-VTON技术让3D试衣体验更加真实个性

GS-VTON技术通过高斯点云渲染，实现了虚拟试衣的新方法，让消费者享受身临其境的3D试衣体验。它解决了传统3D试衣技术面临的挑战，提升了用户体验，开创了虚拟试衣领域的新纪元。

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【AiBase提要:】

🌟 GS-VTON技术采用独特的3D高斯点云技术，实现了从2D到3D虚拟试衣的无缝过渡，提升了不同视角下的连贯性。

👗 个性化扩散模型和低秩适配技术使用户能在多个视角下编辑衣物效果，保持高度一致性，提升真实感。

💡 GS-VTON提供以用户个性为中心的3D编辑框架，保证编辑一致性和高质量的3D效果。

详情链接:https://yukangcao.github.io/GS-VTON/

13、联发科天玑9400芯片发布:搭载APU890集成天玑AI智能体化引擎

联发科今天正式推出其新一代旗舰芯片天玑9400，这是安卓阵营首款采用3nm工艺的旗舰芯片，性能飞跃，功耗降低，游戏体验更流畅，续航时间更长。

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【AiBase提要:】

🚀 天玑9400采用3nm工艺，性能提升35%，多核性能提升28%。

💡 天玑9400支持10.7Gbps LPDDR5X内存，全球最快手机内存，性能提升25%，能效降低25%。

🎮 天玑9400的GPU图形性能提升40%，功耗降低44%，游戏帧率提升50%，功耗降低10%。

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