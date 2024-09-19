苹果iPhone 16维修性大升级：引入新型粘合剂

站长之家(ChinaZ.com) 9月19日 消息:苹果公司近日宣布，iPhone16系列在设计上实现了三项关键性改进，旨在提升设备的可维修性，以支持其环保目标和循环经济的愿景。

首先，iPhone16系列引入了一种新型粘合剂，该粘合剂可以通过施加9V的低电压轻松解除粘接，极大地简化了电池更换过程。这一创新使得维修人员能够更快捷、更高效地进行电池更换，同时也为用户节省了维修时间和成本。

其次，iPhone16Pro和16Pro Max的内部结构经过重新设计，使得苹果LiDAR激光雷达模块现在可以进行维修，而不再是一次性的损耗部件。这一变化不仅提高了设备维修的灵活性，也延长了设备的使用寿命。

第三，iPhone16系列的原深感摄像头系统被设计为可在不同型号间互换，包括iPhone16和iPhone16Pro，同时确保安全性和隐私性不受影响。这一特性为用户提供了更多的维修选项，也减少了因单一部件故障导致的整机更换需求。

苹果公司强调，这些改进是其2030年实现碳中和目标的一部分。CEO库克指出，苹果致力于在产品设计、制造、耐用性、维修和回收的每个环节中实现环保创新，推动闭环供应链的发展。通过提高产品的耐用性和可维修性，苹果旨在减少废物的产生，并确保所有材料100%可回收和可再生，以实现其环保目标和支持循环经济。

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