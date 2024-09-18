广州通报三只羊美诚月饼事件：香港美诚授权商标给广州美诚

站长之家（ChinaZ.com）9月18日 消息:近日，合肥高新区市场监督管理局对三只羊网络科技有限公司在直播中涉嫌误导消费者的行为展开立案调查，引发公众广泛关注。同时，广州市花都区市场监督管理局也发布了关于涉美诚月饼的情况通报。

据通报，此次事件涉及花都区的广州市美诚食品有限公司和广州市美诚食品科技有限公司，以及香港美诚食品集团有限公司。广州美诚食品公司作为食品贸易商，已取得相关营业执照和食品销售备案，而广州美诚科技公司则持有营业执照和食品生产许可证，目前未发现违法行为。

香港美诚食品集团在香港注册了“美诚”、“香港美诚月饼”、“MEISUN”等商标，并授权广州美诚食品公司使用。广州美诚食品公司委托广州美诚科技公司加工“香港美诚月饼”产品，双方签订了委托加工合同，所有包装材料由广州美诚食品公司提供，且产品外包装及宣传中均使用了“香港美诚月饼”字样。

监管机构对广州美诚科技公司进行了多次现场检查，未发现食品安全问题。此外，市、区两级监管机构对花都区月饼进行了专项监督抽检，广州美诚科技生产的月饼产品经抽检全部合格。美诚食品公司也主动将产品送至第三方检验机构进行检验，结果同样全部合格。

目前，区市场监管局已向直播平台所在地市监部门和直播带货公司注册所在地市监部门发函，要求协助调查，相关情况正在进一步核实中。接下来，相关部门将继续跟进事件进展，对广州市美诚食品有限公司与相关带货主播平台的合作关系和内容进行深入核查，并加强对相关企业的监管与合规指导。

现将有关情况通报如下:

一、相关企业基本情况

此次事件涉及花都区2家企业和1家香港企业，区内2家企业分别是广州市美诚食品有限公司（以下简称广州美诚食品公司”）、广州市美诚食品科技有限公司(以下简称广州美诚科技公司”)，涉及的香港企业是香港美诚食品集团有限公司(以下简称香港美诚食品集团”)。

二、涉及线索的核查情况

（一）企业经营情况。广州美诚食品公司已取得营业执照和销售预包装食品备案，是一家食品贸易商;广州美诚科技公司已取得营业执照和食品生产许可证，质量管理制度和生产流程环境符合要求，目前暂未发现存在违法行为。

（二）商标使用和委托加工情况。一是香港美诚食品集团在香港注册有美诚”、香港美诚月饼”、MEISUN”等核准在月饼商品上的商标，其把商标授权给广州美诚食品公司使用，广州美诚食品公司能提供香港美诚食品集团的登记资料和相关商标授权使用书等材料。二是广州美诚食品公司委托广州美诚科技公司加工香港美诚月饼”产品，有委托加工合同，产品包装材料均由广州美诚食品公司提供，相关月饼产品外包装及文字宣传上均有使用香港美诚月饼”字样。

三、监督检查及食品检测情况

（一）监督检查情况

近期，省市场监管局及广州市局、花都区局监管人员对广州美诚科技公司进行现场检查3次，暂未发现食品安全突出隐患;近期，花都区局共检查月饼相关企业24家次，抽样月饼23批次，合格率100%。

（二）食品检测情况

8月中下旬，市、区两级分别委托检测机构对花都区月饼开展专项监督抽检，对广州美诚科技生产的月饼产品专项抽检3批次，结果全部合格。

另，美诚食品公司主动将月饼产品送至有资质的第三方检验机构进行委托检验，今年共送检样品32批次，结果全部合格。

四、下一步工作

区市场监管局已向直播平台所在地市监部门和直播带货公司注册所在地市监部门发函，要求协助调查，相关情况有待进一步核实。

接下来，相关部门将密切跟进事件进展，对广州市美诚食品有限公司与相关带货主播平台的合作关系和合作内容开展进一步核查，加强对相关企业的监管与合规指导。

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