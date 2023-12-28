InternVL:60亿参数视觉语言基础模型填补多模态AGI的差距

划重点: 多模态AGI的关键突破:InternVL模型填补了视觉和视觉语言基础模型在多模态AGI系统中的发展差距。

创新的规模和对齐策略:InternVL通过将视觉基础模型扩展到60亿参数，实现了对LLM的更全面、有效的整合。

性能卓越的多样性:在32个通用视觉语言基准测试中，InternVL在图像分类、文本检索、图像字幕等任务上优于现有方法，展现了其卓越的视觉能力。

站长之家（ChinaZ.com）12月28日 消息:近期，人工智能领域一直将视觉和语言的无缝整合作为关注焦点，特别是在大型语言模型（LLMs）的出现下，该领域取得了显著进展。然而，对于多模态AGI系统而言，发展视觉和视觉语言基础模型仍有待迎头赶上。为填补这一差距，来自南京大学、OpenGVLab、上海人工智能实验室、香港大学、香港中文大学、清华大学、中国科技大学和SenseTime Research的研究人员提出了一种创新的模型——InternVL。该模型扩大了视觉基础模型的规模，并使其适应通用的视觉语言任务。

InternVL解决了人工智能领域一个关键问题:视觉基础模型和LLMs之间的发展速度差异。现有模型通常使用基本的“黏合层”来对齐视觉和语言特征，导致参数规模和表示一致性不匹配，这可能阻碍LLMs的充分潜力。

InternVL的方法独特而强大。该模型采用了大规模视觉编码器InternViT-6B和具有80亿参数的语言中间件QLLaMA。该结构具有双重作用:作为感知任务的独立视觉编码器，它与语言中间件协同工作，用于复杂的视觉语言任务和多模态对话系统。模型的训练采用了渐进对齐策略，从对大量嘈杂的图像文本数据进行对比学习开始，然后转向对更精细数据进行生成学习。这一渐进的方法在各种任务中始终提高了模型的性能。

InternVL通过在32个通用视觉语言基准测试中超越现有方法，展示了其在图像和视频分类、图像和视频文本检索、图像字幕、可见问题回答以及多模态对话等各种任务中的卓越能力。这种多样性的能力归功于与LLMs对齐的特征空间，使得该模型能够以出色的效率和准确性处理复杂任务。

InternVL的关键性能方面包括:

该模型可作为独立的视觉编码器或与语言中间件结合，适用于各种任务。

InternVL通过将视觉基础模型扩展到60亿参数，创新性地解决了参数规模不匹配的问题，从而更全面、有效地与LLMs整合。

在32个通用视觉语言基准测试中取得的 最先 进性能突显了其先进的视觉能力。

进性能突显了其先进的视觉能力。 在图像和视频分类、图像和视频文本检索、图像字幕、可见问题回答以及多模态对话等任务中表现出色。

与LLMs对齐的特征空间增强了其与现有语言模型的无缝整合能力，进一步拓宽了应用范围。

这项研究在以下几个方面取得了突破:

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