Anthropic预计年收入将达8.5亿美元，挑战OpenAI地位

站长之家(ChinaZ.com) 12月27日 消息:红极一时的人工智能初创公司Anthropic PBC宣布，他们计划在2024年底实现8.5亿美元的年化收入，这一数字较三个月前的预测大幅增长。在今年9月，该公司向投资者表示，他们正以1亿美元的年化收入运营，并预计到明年底将超过5亿美元。据知情人士透露，新的估算来自两位了解该公司财务状况的人，但并没有说明为什么这一新的预测较上次大幅提高。

Anthropic得到了亚马逊公司和谷歌LLC的支持，是一家高调的人工智能初创公司之一，试图在生成式人工智能行业挑战OpenAI。生成式人工智能模型ChatGPT是最著名的，以其对文本和音频提示的人类般回应而闻名。

Anthropic的回应是Claude，许多人认为它与ChatGPT一样令人印象深刻。该公司最新的模型是Claude2，旨在与驱动ChatGPT最新版本的GPT-4竞争。除了回答基本问题外，它还能生成营销文案、解决数学问题、编写原创软件代码等。

Anthropic由兄妹Dario和Daniela Amodei创立，他们之前曾在OpenAI工作。Claude2与竞争对手模型的主要区别之一是它具有处理包含多达10万个令牌的更复杂提示的能力，令牌是与字符和数字对应的人工智能单位。令牌越多，可处理的数据就越多。相比之下，GPT-4只能处理最多8，000个令牌。因此，Anthropic认为Claude2在总结长篇文档方面具有更高的能力。

据《The Information》的报道，一些接近该公司的人认为，其年化收入可能在2024年底达到10亿美元，相当于每月销售8300万美元。

除了创造自己的收入外，Anthropic还被称为正在进行额外的7.5亿美元融资轮的谈判，该轮由Menlo Ventures主导。据《The Information》上周的报道，这一新轮将使Anthropic的估值达到150亿美元。

该初创公司已经筹集了数十亿美元的资金，亚马逊和谷歌分别同意在过去几个月内投资40亿美元和20亿美元。在此之前，该公司在3月份的早期轮中从谷歌筹集了3亿美元，随后在5月由Spark Capital领导的C轮融资中筹集了4.5亿美元。Sapphire Ventures LLC在6月承诺向该初创公司投资10亿美元，而韩国电信公司SK Telecom Co. Ltd.在8月表示将投资1亿美元。

最新的收入预测似乎证明了投资者对Anthropic增长预期的信心，并进一步证明了生成式人工智能在企业中迅速蓬勃发展的证据。

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