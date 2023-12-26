华为正式发布问界M9：售价46.98万元起 2月26日规模交付

站长之家（ChinaZ.com）12月26日 消息:华为今日下午举行了全场景发布会，问界M9豪华D级SUV正式发布。

售价方面，问界M9增程Max版46.98万元，纯电Max版50.98万元，增程Ultra版52.98万元，纯电Ultra版56.98万元，将于2月26日规模交付。

这款问界M9豪华D级SUV配备了多项高科技配置，包括中控三联屏、后排智慧屏等，实现多人多屏交互。其车身采用全球最大一体压铸铝工艺，全铝合金底盘，并标配空气悬架+CDC。同时，问界M9还搭载了智慧投影大灯、Al大模型、鸿蒙座舱与HarmonyOS4.0等一系列智能技术。

在尺寸方面，问界M9的长宽高分别为5230/1999/1800毫米，轴距为3110毫米，并提供了5种颜色选择。此外，新车还搭载了创新智慧电动门，内置毫米波雷达，可与ADS联动智能感应各类障碍。

内饰方面，问界M9采用了高档NAPPA真皮、麂皮顶棚等材料，并提供了女王副驾和二排零重力座椅，以及全车满配的10屏显示系统。这套系统包括前排一体环宇三联屏和后排3K娱乐屏，并获得了业界最高2K分辨率和业界最高亮度的认证。

动力方面，问界M9提供了纯电版和增程版两种选择。其中，纯电版0-100km/h加速时间仅需4.3s，增程版为4.9s。同时，新车还搭载了猫头鹰增强转向技术，转弯半径仅为5.8米。

在续航方面，增程版提供52度和42度电版本，CLTC综合续航分别达到了1402km和1362km，纯电续航分别为275km和225km;纯电版则搭载华为“巨鲸”800V高压电池平台，充电5分钟可续航150km，CLTC综合续航达630km。

底盘方面，问界M9采用了途灵底盘技术，全系标配CDC可变阻尼减振器、闭式空气悬架以及铝合金底盘等配置。在驾驶辅助系统上，新车支持AR-HUD与智能驾驶的首次深度融合。

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