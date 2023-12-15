网易游戏与华为达成鸿蒙合作 启动鸿蒙原生应用开发

站长之家（ChinaZ.com）12月15日 消息:鸿蒙官方宣布，网易游戏与华为达成鸿蒙合作，网易游戏将基于HarmonyOS NEXT启动鸿蒙原生应用开发，为玩家带来更多元的交互玩法和更创新的游戏体验。
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B站与华为达成鸿蒙合作，并正式启动B站鸿蒙原生应用开发。作为一个年轻人高度聚集的视频社区，B站内容上涵盖数千个品类和圈层，日活跃用户数近1亿。合作达成后，B站将充分利用HarmonyOS独特能力，为用户提供更多创新体验，让更多的年轻人走进”鸿蒙世界“。
12月15日，网易游戏宣布与华为就鸿蒙生态达成合作，将基于HarmonyOSNEXT启动鸿蒙原生应用开发。网易2001年正式成立在线游戏事业部，与广大游戏热爱者一同成长。随着更多游戏伙伴的加入，鸿蒙游戏品类和内容日益丰富，鸿蒙的领先技术与高品质的游戏内容融合，进一步推动游戏产业工业化和精品化发展，为游戏产业可持续发展提供了坚实有力的支撑。
高德地图与华为达成鸿蒙合作，高德将基于HarmonyOSNEXT正式启动鸿蒙原生应用开发，也成为导航界首个启动鸿蒙原生应用开发的伙伴。依托HarmonyOS，未来不管是导航、打车还是生活服务，高德地图都能为用户提供更优质的服务。华为将携手高德探索“一切皆服务，万物可分享”的全场景新体验。
支付宝与华为终端宣布合作，启动鸿蒙原生应用开发，进一步完善鸿蒙生态布局。双方合作将满足用户在不同终端和场景下的智慧生活服务需求。双方将在数字化服务等领域拓展合作，共建新生态，服务国内用户和市场。
今晚华为HarmonyOS官微发文宣布，麦当劳中国正式启动鸿蒙原生应用开发。麦当劳是全球知名大型跨国连锁餐饮企业之一，麦当劳中国每年服务顾客超过十亿人次。系统底座全线自研，去掉传统的AOSP代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，只能使用Hap格式安装包。
今天石墨文档在其公众号宣布，已完成华为鸿蒙HarmonyOS原生应用全量版本开发，全面革新用户的协同办公体验。基于HarmonyOS的特性，鸿蒙原生版石墨文档App将具备高端精致、简单易用、自然流畅、原生智能、纯净安全等一系列优势。鸿蒙生态的开发者也已超220万，纯血鸿蒙”阵容将愈加强大，对于安卓的依赖也将逐渐降低。
近段时间，新浪、美团、小红书、高德等大批国内主流App都与华为达成合作，陆续开发鸿蒙原生应用。据博主Adak封狼居胥”消息，麦当劳中国目前也与华为达成合作，将启动鸿蒙原生应用的开发，这也是饮食行业的首家，遥遥领先对手肯德基。HarmonyOSNEXT系统底座全线自研，砍掉传统的AOSP代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用。
作为鸿蒙生态游戏先锋合作伙伴之一，游卡网络宣布已完成《三国杀》系列游戏鸿蒙原生应用开发，成为鸿蒙生态首款TOP级桌游卡牌类标杆游戏。作为一个国民级IP，游卡《三国杀》系列游戏与华为游戏中心的深度合作已逾10年，在今年HDC上更荣获了“鸿蒙生态先锋游戏”等重要奖项。越来越多开发者和伙伴都在积极拥抱和布局鸿蒙生态，伴随更多游戏完成鸿蒙原生应用开发，“鸿蒙千帆起”的繁荣景象已然形成。
钉钉与华为举办鸿蒙原生应用开发启动仪式，双方将在产业创新、技术应用、商业发展等领域全面合作，并正式启动“钉钉鸿蒙版”的开发。鸿蒙最新数据显示，截至今年8月份，鸿蒙生态设备数已超过7亿，开发者突破220万人。钉钉自2023年4月以来，通过接入大模型已完成17个产品线、60多个场景的AI改造，目前有50多万家企业在使用钉钉AI。
华为在今年9月正式公布了HarmonyOSNEXT，并且宣布不再兼容安卓应用。钉钉、新浪、美团、小红书等各大主流App都宣布与华为合作，开发鸿蒙原生应用，这对于HarmonyOSNEXT是非常重要的一步。HarmonyOSNEXT系统底座将全线自研，砍掉传统的AOSP代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，无法安装安卓APK文件，被称之为纯血鸿蒙”。
Huddles是一种新的、轻量级的音频或视频连接方式，它能让您随时随地进行随意对话或深度协作会议。您可以在Slack中创建和参与Huddles，与团队成员通过音频或视频进行实时交流，共享屏幕和文档，提高工作效率。Huddles不仅适用于非正式的讨论，还可以用于解决问题、脑力激荡、合作编写文档等场景。Huddles支持多人参与，可满足团队的不同需求。
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TweetFox是一个智能Twitter自动化平台，提供AI生成推文、全文线索、兴趣相关推文等功能。它还提供深度分析和增长实验室，帮助用户了解什么对他们最有效。TweetFox适用于个人品牌建设、维护多个账户的用户等。
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CFR Explorer是一个利用最新的AI技术的应用程序，允许飞行员快速获取有关航空法规的答案。它可以回答有关14号法典的问题，并提供了搜索功能。
Defog.ai是一个为企业SQL提供精细调整AI模型的平台。它允许企业团队以自然语言提出数据问题，并在需要时获得结果。Defog.ai与任何SQL数据库或数据仓库进行隐私保护集成，使用元数据来精细调整模型，从而提供可信赖的结果。它还可以自动可视化数据为表格和图表，并通过人工智能助手处理复杂的SQL Python和R工作流程，自动化统计分析中的试错过程，生成报告进行编辑和协作。
Kiwi是一款可以从视频中学习的AI助手。它可以回答问题、提供视频摘要并进行自我测验。Kiwi能够帮助用户更高效地学习和消化视频内容。
Tweet Assist是一款AI辅助的Chrome插件，帮助您在推特上撰写推文和回复。它可以根据您选择的话题为您生成推文和回复，让您的内容更具吸引力。您可以在发布之前审查和编辑AI生成的内容，完全掌握控制权。我们提供免费版本和付费订阅版本，以满足不同用户的需求。
Devoid Diffusion是一款神经网络产品，允许每个人释放创造力的潜能，没有任何限制。它能够生成独特的图像，满足用户的个性化需求。用户可以通过使用Devoid Diffusion的Telegram或Discord机器人进行图像生成，无限制地探索创造力的边界。
Cursor是未来的IDE，专为与强大的AI进行配对编程而构建。它的功能包括聊天式代码查询、代码参考、代码更改、自然语言编辑、从头生成代码、错误调试等。Cursor适用于多种使用场景，可帮助开发人员更快地构建软件。它受到数万名工程师的信赖，包括一些知名公司的工程师。
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