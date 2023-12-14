南京农业大学研发全国古籍大语言模型“荀子”：智能标引、翻译等

站长之家（ChinaZ.com）12月14日 消息:12月2日，南京农业大学信息管理学院王东波教授团队在北京发布了一款名为“荀子”的古籍大语言模型。这是该团队在国家社科基金资助的“中国古代典籍跨语言知识库构建及应用研究”项目支持下，与中华书局古联公司合作推出的专门进行古籍处理和研究的智能工具。

“荀子”古籍大语言模型整合了包含《四库全书》在内绝大多数传世古籍文献在内的超过20亿字的语料库。它以推动古籍研究和保护创新发展、提高中华传统文化传承效率和质量、实现大语言模型与古籍处理深度融合为宗旨。

该模型分为基座模型XunziALLM和对话模型XunziChat两部分。其主要功能包括:智能标引、信息抽取、诗歌生成、高质量翻译、阅读理解、词法分析、自动标点等，可显著提高古籍处理和研究的效率。用户可以在GitHub和ModelScope等网站免费下载使用。

发布会上，研究团队展示了模型在词法分析、实体识别、关系抽取等多个古籍处理场景中的应用效果。会上，国内多家高校、出版机构和互联网企业的专家学者高度评价了该模型的实用性。

地址:https://github.com/Xunzi-LLM-of-Chinese-classics/XunziALLM/blob/main/README.md

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