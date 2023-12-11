2023 年时尚界 7 大值得关注的人工智能创新

站长之家（ChinaZ.com）12月11日 消息:当我们看到世界各地的公司纷纷在日常工作流程中实施生成式人工智能的潮流时，时尚行业也在用各种方式应用AI。特别是在2023年的最后六个月。人工智能一直是分析趋势驱动系列数据的催化剂，并且在开发环保材料、优化生产以实现可持续发展和更多的。现在，让我们来探讨一下今年人工智能在时尚行业应用的一些关键进展。

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Meta

Meta 和奢华时尚品牌 EssilorLuxottica 推出了新款 Ray-Ban Meta 智能眼镜，该眼镜通过定制设计的扬声器提供改进的音频，超宽12MP 摄像头可拍摄更高质量的照片和1080p 视频，并由 Qualcomm Snapdragon AR1Gen1平台提供支持。现在可以在 Facebook 或 Instagram 上进行直播，并且该眼镜具有免提便利、防水 （IPX4） 和时尚的充电盒，可使用长达36小时。该眼镜有 Wayfarer 和 Headliner 款式，具有各种镜框和镜片组合，并且兼容处方镜片。

Humane AI

由超模 Naomi Campbell 在巴黎顶级时装周上推出的由 OpenAI 支持的初创公司 Humane AI 推出了Human Ai pin，揭示了人工智能可穿戴设备的未来。

Humane 的 AI Pin 是一款声控可穿戴设备，使用 LLM 进行对话式 AI 交互。它在 Cosmos 系统上运行，通过自动将查询定向到相关工具来简化用户体验，从而无需手动应用程序或设置管理。通过 AI Mic 软件，该设备连接到 AI 模型，包括 OpenAI 的 ChatGPT，从而实现拨打电话、翻译对话、拍照和发送提醒等任务。

谷歌

谷歌推出了两项功能来改善在线服装购物。服装虚拟试穿使用生成人工智能在不同的真实模特上展示衣服，帮助用户就服装在不同体型和肤色上的穿着效果做出明智的决定。目前，该功能仅适用于 Anthropologie、Everlane、H&M 和 LOFT 等品牌的女式上衣，预计该功能将扩展到更多品牌和商品，包括男式上衣。

第二个功能是“Guided Refinements”，它利用机器学习和视觉匹配算法来帮助用户根据颜色、款式和图案等因素缩小在线产品搜索范围，通过来自不同零售商的选项提供更加量身定制的购物体验。这两项功能旨在复制在店内试穿衣服的便利性，并解决在线购物者面临的常见挑战。

Levi Strauss

牛仔布先驱 Levi Strauss宣布与 Lalaland.AI 建立合作伙伴关系，Lalaland.AI 是一家位于阿姆斯特丹的数字时尚工作室，专门从事人工智能生成模型。此次合作的目标是在今年晚些时候测试人工智能生成的模型，以补充人类模型，从而多样化和扩大 Levi's 产品的模型代表性。

Lalaland.ai 采用先进的人工智能来创建代表各种体型、年龄、体型和肤色的超现实模型，有助于提供更具包容性和可持续的购物体验。在承认人工智能技术在增强消费者体验方面的潜力的同时，重点仍然是利用技术创造更加多样化、个性化和引人入胜的客户体验，这与李维斯为促进内容创作和消费者代表多样性而不断做出的努力保持一致。

Adobe

Adobe 的 Project Primrose是一款交互式服装，采用可穿戴、灵活、不发光的纺织品制成，允许整个表面显示使用 Adobe Firefly、Adobe After Effects、Adobe Stock 和 Adobe Illustrator 制作的内容。这款连衣裙经过精心设计，使面料充满活力，设计和风格可以快速变化。

该技术涉及用于显示器的光漫射模块，采用非发射且灵活的系统，该系统采用反射背衬聚合物分散液晶（PDLC），这是智能窗户中常用的材料。这种节能材料适用于各种形状，可动态漫射光线。

此外，这件衣服还集成了能够响应穿着者动作的传感器。设计师可以选择使用 Adobe 的创意 AI 工具根据文本提示生成视觉效果。

Shopify

加拿大电子商务巨头 Shopify 也通过其Shopify Magic计划拥抱生成式人工智能。在此框架下，该公司推出了利用生成式人工智能的增强功能。Shopify Magic 现在可以根据客户的交互历史记录和商店政策为客户查询提供量身定制的响应。它扩展了生成博客文章、产品描述和营销电子邮件等内容的功能。

Sidekick（一种类似聊天机器人的人工智能工具）的推出使 Shopify 能够理解并响应与业务决策相关的查询。Shopify Magic 的新功能结合了专有的 Shopify 数据(包括商家业务数据)和 OpenAI 的 GPT-4等大型语言模型。Shopify Magic 现在允许商家自动创建适合各种场合的博客文章，并提供语气和语言翻译的自定义选项。此外，它可以根据简短的提示生成客户电子邮件的内容，从而自动化制作每周新闻通讯和公告的过程。

微软

微软最近申请了一项创新型人工智能智能背包专利，该背包配备摄像头、麦克风、扬声器、网络接口、处理器和存储等先进技术。这款背包让人想起科幻小说，旨在增强日常活动的体验。微软在其专利申请中概述了各种功能，包括自动评估滑雪等活动的安全条件的能力。

不仅仅是包袋，微软还通过与葡萄牙初创公司 XNFY Lab 的合作，对时尚行业产生了重大影响，从而推出了由Azure 机器学习提供支持的 AI 生成时尚。该举措通过允许品牌根据市场趋势和客户需求生成高清服装模型来解决可持续发展问题，从而降低未售出商品的风险。

与此同时，微软的 Azure AI 视频索引器通过在视频中启用服装检测来做出贡献，帮助内容创建者进行广告和事后分析。

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