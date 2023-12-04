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戴尔CTO预测量子计算和生成式AI将在未来五年内实现交汇

2023-12-04 16:36 · 稿源：站长之家

**划重点:**

1. 🚀 AI将推动先进硬件、边缘设备和网络安全等新兴技术协同发展，助力业务转型。

2. ⚙️ 戴尔技术预测在未来五年内，量子计算和生成式人工智能将交汇，实现实际应用。

3. 🔒 安全将成为关键焦点，生成式人工智能从建立培训基础设施将转向推理基础设施。

站长之家（ChinaZ.com）12月4日 消息:最新的一次在线圆桌会议中，戴尔技术的全球首席技术官约翰·罗斯表示，人工智能将推动其他新兴技术在先进硬件、边缘设备和网络安全领域协同发展，从而促进业务转型。他强调，量子计算和生成式人工智能将在未来五年内实现交汇，成为创新的驱动力。

量子纠缠 量子力学 物理

罗斯指出，在2024年，我们将迎来一个人工智能时代，生成式人工智能对话将从理论阶段转向实践阶段。他表示，生成式人工智能将从构建培训基础设施转变为推理基础设施，并在2024年大规模应用，对业务企业转型产生更大影响。

在未来的发展中，安全性将成为一个更为紧迫的问题。罗斯指出，在明年，我们将不得不更加积极地思考安全性，以防止人们试图窃取经过数据训练的模型。因此，开发围绕推理基础设施的安全架构将成为一个至关重要的任务。

在经济讨论方面，人工智能项目的重点将从数据培训成本转向总体运营成本。企业将从广泛的人工智能实验转向自上而下地选择少数几个能够真正改变业务的生成式人工智能项目。

此外，戴尔预测在2024年，企业生成式人工智能供应链和生态系统将得到改善，尤其是在半导体生态系统中，图形处理单元的选择将更加丰富。与此同时，为企业实施生成式人工智能的闭源和开源模型以及工具的可用性将继续扩大。

戴尔的第三个愿景是零信任安全将成为讨论的中心，从概念阶段到实现实的过程。零信任方法创造了一种环境，其中所有设备、人员、应用程序和数据都经过身份验证，只有经授权的行为才能发生，而其他一切都被禁止。了解异常行为在基础设施中是固有的，世界各国政府和产业都已决定将这种方法作为必要条件。

戴尔的第四个愿景是边缘平台的崛起。人工智能的大部分应用将发生在数据存在的地方，而世界上大多数数据并不存储在数据中心中，而是存在于传感器、执行器、制造环境和零售商店等地方。罗斯表示，生成式人工智能系统在概率领域中发挥作用，这意味着它们通过评估概率的方式来找出正确答案。

然而，在传统计算机上，通过生成式人工智能进行的这种预测和概率活动非常低效。罗斯指出，量子计算机非常擅长解决概率和优化问题。由于这些人工智能形式和量子计算具有亲和性，他预计人工智能和量子生态系统将更加交织在一起。

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