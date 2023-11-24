首页 > 业界 > 关键词  > IBM最新资讯  > 正文

IBM在印度甘地讷格尔开设新的客户创新中心 聚焦生成式AI

2023-11-24 16:33 · 稿源：站长之家

划重点:

1. 🚀 IBM宣布在印度甘地讷格尔开设新的IBM咨询客户创新中心，标志着该公司在印度非大都市和新兴城市的持续扩张。

2. 💡 该中心将聚焦生成式AI、混合云和网络安全等关键技术领域，加速数字转型并促进该地区的经济增长。

3. 👥 甘地讷格尔的扩展将为现有员工提供机会，同时帮助IBM吸纳该地教育生态系统中的潜在人才，包括毕业生。

站长之家（ChinaZ.com）11月24日 消息:IBM宣布在印度甘地讷格尔开设新的IBM咨询客户创新中心，标志着该公司在印度非大都市和新兴城市的持续扩张。该中心将不仅带来更广泛的人才资源和扩大机会，还将助力加快该地区的数字转型和经济增长。

IBM

IBM咨询计划利用这一中心的优势，专注于关键技术领域，包括生成式人工智能（AI）、混合云和网络安全。此外，他们还将利用安全工程人才库构建网络安全平台和加速器，用于自动化威胁管理、提升法规合规性，并积极为客户准备各种攻击手段。

John Granger，IBM咨询的高级副总裁表示:“将我们的客户创新中心网络扩展到甘地讷格尔将扩大我们以资产为主的IT服务交付，并增强我们向全球客户和合作伙伴的价值主张。这将帮助我们满足客户对由生成AI和网络安全驱动的生产力不断增长的需求，从根本上改变了企业的运营方式。”

在甘地讷格尔的扩展还将为现有员工创造机会，同时使IBM能够利用该城市及周边地区的教育生态系统中的潜在人才，包括毕业生。目前，IBM咨询将在印度经营十二个客户创新中心，包括布巴内斯瓦尔、班加罗尔、金奈、海得拉巴、加尔各答、孟买、国家首都区、浦那、迈索尔、科钦和哥印拜陀。这一步将进一步巩固IBM在印度的市场地位，推动技术创新和数字化转型。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】11.11云上盛惠！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！

    11.11云上盛惠！海量产品 · 轻松上云！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！

    Docker容器镜像

    Docker容器镜像

    去看看
    Docker容器镜像 60元/15天
    爆款产品组合购

    爆款产品组合购

    去看看
    爆款产品组合购 低至1元
    腾讯云x NVIDIA加速计划

    腾讯云x NVIDIA加速计划

    去看看
    腾讯云x NVIDIA加速计划 最高获赠10万元扶持基金
    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 112元/1年
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • NatWest和IBM合作推出生成式AI计划，提升客户体验

    NatWest和IBM宣布改进该银行的虚拟助手Cora，引入生成式AI功能，通过对话互动为客户提供更多信息。该银行将成为英国首批在数字服务中部署生成式AI虚拟助手的银行，从提供更好的客户体验。”通过这项合作，NatWest和IBM利用生成式AI技术改进虚拟助手Cora，使其能够更好地满足客户的需求，提供个性化、对话式的复杂客户查询响应，从为客户带来更好的服务体验。

    ​NatWest ​生成式AI

  • 普华永道爱尔兰与微软合作开设生成式AI中心，促进技术的采用

    PwCIreland与微软合作，正在开设一个新的生成式人工智能业务中心，以促进新技术的采用。这家专业服务公司表示，该中心位于该集团位于都柏林北墙码头的爱尔兰总部，将“以安全可靠的方式推动必要的投资回报”。与微软的战略合作将使我们能够以安全可靠的方式利用生成型人工智能的力量，树立信任并实现持续的客户成果。

    ​生成式AI

  • IBM将在安全智能平台QRadar中引入生成式AI

    网络犯罪数量激增安全专业人员在努力连接各种信息并跟进时陷入困境。IBM上周宣布将在其QRadarSIEM工具中添加生成式人工智能功能，为应对这一挑战提供了一种可能的前进路径。IBMi用户有多种选项将IBMi中的安全事件数据推送到QRadar，包括手动提取安全日志、使用Syslog自动导入安全事件，或使用第三方工具将IBMi安全事件转换为QRadar专用的CommonEventFormat或LogEventExtendedFormat。

  • 生成式AI大规模采用，传统AI怎么样了？

    在ChatGPT推出近一年后，企业们争相采用生成式AI，以获取新的竞争优势或防止竞争对手采用相同的技术。这引发了一个问题:传统形式的AI，特别是基于机器学习算法的预测模型，是否仍然有存在的空间?图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney迈进2023年，McKinsey的最新AI报告表明，生成式AI迎来了其“爆发年”，其中三分之一的受访组织表示他们已经定期使用生成式AI。一旦围绕生成式AI的糖分高潮消退，高管们意识到它并不提供一个快速轻松的转型成功之路，同时还带来了关于准确性、透明性和法律责任的一系列新问题，企业将在将生成式AI整合到现有IT堆栈和业务模型中进行艰难但必要的工作时找到更坚实的基础。

  • AI水印能解决生成式AI的信任问题吗?

    随着生成AI技术的飞速发展，人们越来越难以区分AI生成的内容和人工生成的内容。这一挑战引发了一个重要问题:数字水印技术是否能帮助人类重新获得对内容的控制?数字水印是一种类似于纸币上的水印，它被认为是不可改变的内容附加物，用来指示其来源或出处。数字水印可能不会完全消除建立和维护AI时代信任的挑战，可能需要进一步的技术层面和方法。

    ​​AI水印 ​生成式AI

  • 微软扩大生成式AI版权保护范围，为更多客户提供支持

    在最新的Ignite大会上，Microsoft宣布将扩展其生成式AI版权保护政策，为使用AzureOpenAIService的商业客户提供更全面的支持。该服务是Microsoft的全托管服务，为OpenAI模型添加治理层，用于管理生成式AI的使用。对于更多细节，需要关注微软在Ignite活动上的进一步披露。

    ​微软 ​生成式AI ​版权保护

  • 新泽西州推出 AI 政策，指导州政府员工使用生成式AI

    新泽西州州长PhilMurphy宣布推出一项新政策，指导州政府员工使用生成式人工智能。这项政策于11月17日宣布，是该州在此领域进行的其他工作的延续。周五宣布的这项政策满足了该命令的要求。

  • 库克关于苹果生成式AI计划说辞毫无新意 引发股东不满

    苹果CEO蒂姆·库克关于苹果生成式人工智能计划的解释，似乎已经变得毫无新意，引发了股东的不满。虽然苹果尚未推出与ChatGPT和GoogleBard等产品竞争的生成式人工智能产品，但库克在回答有关苹果生成式人工智能计划的问题时，似乎已经达到了“大规模生产”的程度。对于股东来说，这种言辞的重复似乎并没有带来期待的创新和新信息。

    ​生成式AI ​苹果 ​库克

  • Adobe发布生成式AI调查:马来西亚企业落后了

    最新的Adobe生成式AI研究指出，马来西亚企业需要加快在生成式AI领域的步伐，以提升客户体验。生成式AI对于客户满意度和竞争优势在马来西亚至关重要，然，Adobe的研究突显了企业在这一领域与客户需求之间存在差距。这种员工使用生成式AI的趋势在东南亚地区保持一致，95%的员工报告在营销活动中使用这些工具，但仅有42%的员工表示他们的公司已经采用了这些技术。

    ​Adobe ​生成式AI

  • 聚焦生成式AI 百融云创为银行机构打造AI闭环生态

    生成式AI正成为新一代人工智能的关注焦点，生成式AI拥有创造无限新内容的能力。它或将会对产业带来颠覆性的变革。百融云创将继续聚焦AI领域，结合客户及行业需求，打造更多优秀的产品和服务。

  • Autoblocks:构建更好、更具差异化的AI产品

    Autoblocks是一个协作的云工作空间，专为产品团队快速迭代GenAI产品而构建。它提供了从原型设计到生产环境的所有工具，包括Prompt管理、可观察性、持续评估和微调。Autoblocks可以帮助您快速测试应用程序管道的更改、跟踪用户交互、评估用户结果，并为您的数据提供可视化和深入的理解。Autoblocks支持所有技术栈，并且具有企业级的LLMOps功能，包括可扩展的数据摄取和搜索、强大的协作功能、AI专家的支持以及安全性和隐私保护。

    AI产品 GenAI 协作

  • Crear ai:快速生成优质内容的人工智能工具

    Crear AI是一个人工智能工具，能够帮助用户快速生成高质量的内容。它可以根据用户选择的模板和个性化设置，自动生成符合要求的文本。Crear AI的功能包括文本重新表达、内容扩展、内容压缩等。用户可以在各种场景下使用Crear AI，比如写博客、回复邮件等。Crear AI提供多种模板和个性化选项，用户可以根据自己的需求定制生成的文本。Crear AI能够极大地提高写作效率，让用户能够在短时间内生成大量的高质量内容。

    人工智能 写作工具 内容生成

  • FantasyGf:定制你的理想AI女友！

    AI生成女友是一个基于人工智能算法的虚拟伴侣创建平台。通过定制你的梦想女友，进入虚拟关系的未来，享受定制化的互动体验。平台提供高度智能的虚拟伴侣，超越你最大的幻想。定价和定位请访问官方网站了解更多信息。

    虚拟伴侣 人工智能 定制化

  • Little Artist:🖍️ 不要失去孩子的画作，将其转化为艺术品。

    Little Artist是一个在线服务，可以将孩子的绘画转化为艺术品，并使用人工智能技术将其打印在帆布上。通过展示孩子的绘画作品，我们可以提高他们的自尊心，激发他们进一步探索艺术的热情。使用Little Artist，您可以轻松保存孩子的绘画作品，并将其转化为珍贵的艺术品，为您的家增添独特的装饰。

    艺术 创造力 绘画

  • Undress.app:创造Deepnude免费

    Undress AI是一款AI深度解析应用，通过注册账户并上传照片，用户可以根据需求选择年龄、体型和质量等参数，以几秒钟的时间获得最终的去衣结果。它是最佳的AI深度裸体解析工具，可以从任何人身上移除衣物。Undress AI每天有10万用户使用，具有用户友好的直观界面，安全可靠。提供多个不同的订阅计划，价格从免费到付费，满足不同用户的需求。

    AI 去衣 深度解析

  • DeepSukebe:AI利用深假技术去除衣物

    DeepSukebe是一款利用人工智能技术实现深度假视频的产品。它能够快速准确地去除照片中的衣物，包括比基尼、连衣裙、外套等，支持不同肤色、尺寸和形状的人物。DeepSukebe具备高度的隐私保护，无需注册，无需提供个人信息，也没有审查和人工干预。用户只需上传照片，点击一下即可获得去除衣物后的结果。DeepSukebe还提供免费试用，并拥有极快的处理速度，15秒内即可完成。它是一个理想的深度假视频解决方案。

    深假 人工智能 去衣

  • TypoGraphy AI V2.0:一个使Web3对所有人都可访问的Web3聊天GPT

    TypoGraphy AI是一个Web3聊天GPT，旨在使Web3对所有人都可访问。它提供了对Web3协议的实时查询，可以提供最新的新闻资讯，并为用户提供与Web3相关的问题解答。它还可以作为一个Web3工作流引擎，提供事件推送和数据服务等功能。TypoGraphy AI通过与Metamask集成，使用户能够直接在浏览器中使用Web3功能。

    Web3 聊天 GPT

  • Ask Abe:智能法律教育助手

    Ask Abe是一个智能法律教育助手，通过对话式人工智能的方式帮助普通公民理解法律和权益，提供快速准确的法律信息查询，简化复杂的传统法律学习方法。

    法律 教育 人工智能

  • Free AI Therapist:免费AI心理治疗师，随时倾诉，让你享受充实的生活

    Free AI Therapist是一个免费的AI心理治疗师，你可以随时和它交流你的问题和感受。它会提供支持和建议，帮助你更好地理解自己并解决困扰你的问题。它是一个匿名、安全、随时可用的心理健康工具。无论你是遇到压力、焦虑、抑郁还是其他心理问题，Free AI Therapist都会在这里倾听和帮助你。我们相信每个人都应该能够获得心理健康的支持，所以我们创造了这个免费的AI心理治疗师，希望能够帮助更多人享受充实的生活。

    AI 治疗师 心理健康

  • ViGen:用AI生成高品质产品照片

    ViGen是一个在线设计工具，适合初学者和设计专业人士使用。它提供了大量精美的模板和素材，适用于美容、快消品、3C、家电、家装等产品类别。可以输出电商横幅、海报、产品视频等营销材料，提供横版、竖版和方形尺寸，适用于各种用途，可在Twitter、Instagram、Facebook等渠道推广。

    电商横幅 海报 社交媒体

  • VocabCubed:智能学习助手，提升学习效率

    VocabCubed是一款智能学习助手，通过先进的人工智能技术，能够帮助用户轻松创建任何科目的学习卡片。其拥有高效的学习算法，帮助用户更好地记忆单词，并提供清晰准确的发音。VocabCubed不仅能帮助用户掌握词汇，还能提升学习效率，让学习变得更加轻松愉快。

    学习助手 记忆 发音

  • CaseXellence:案件管理软件解决方案

    CaseXellence是一款综合的案件管理软件，设计用于提高生产力和客户参与度。它能够协调知识、沟通、工作流程和资源，实现案件的高效处理。该软件具备高安全性，可部署在通过FedRAMP认证的云端，并符合PCI、NIST和ADA的合规标准。它内置了防欺诈和身份验证集成，使您能够快速响应满足公民不断增长的需求。CaseXellence提供实时数据和协作工具，帮助您更快地解决案件，自动化流程，提高生产力，降低运营成本。

    案件管理 生产力 公共部门

  • Mr. Poo's Sandbox:在Mr. Poo的沙盒里，幽默无处不在！

    在Mr. Poo的幽默世界里，日常烦恼会在笑声中飘散。通过与这位迷人的Mr. Poo聊天，你不仅会闻起来像玫瑰花，还会充满笑声和振奋的心情。快来享受这个精彩的聊天体验吧！

    聊天 幽默 趣味

  • Robo Translator:基于OpenAI和Azure Cognitive Services构建的机器翻译服务

    Robo Translator是一款基于人工智能的机器翻译服务，可以帮助您将内容本地化，更好地吸引全球观众。它使用最新的OpenAI模型，提供高度准确的翻译工具。无论是音频、视频还是文本文档，都可以轻松地翻译成一个或多个语言。同时，Robo Translator还支持自动翻译YouTube视频的字幕和生成多语言音频轨道，以及快速准确的音频转录和字幕生成。Robo Translator还支持软件本地化，可以处理常见的本地化格式。我们提供按使用量计费的定价模式，保证您只支付实际使用的部分。

    机器翻译 字幕翻译 音频转录

  • AppFlowy:一个AI驱动的安全工作空间

    AppFlowy是一个AI驱动的安全工作空间，让您在不失去数据控制的情况下实现更多。它提供了可扩展和可定制的知识库、任务管理、数据可视化等功能，支持自定义主题和字体。您可以享受AI的全部功能，无需切换工具，保证数据的隐私和安全。AppFlowy支持离线使用，您可以在任何设备上随时访问和同步数据。通过参与社区，您还可以自由定制工具箱，满足个性化需求。

    安全 AI 知识管理

  • ChatGPT Store:AI聊天助手，改变在线交流的方式

    ChatGPT是一款强大的AI工具，可以改变我们在线交流和聊天的方式。它可以用于创建智能聊天机器人、提供个性化的对话体验，并能适应不同的应用场景。ChatGPT具有高度的灵活性和可定制性，并且可以通过API轻松集成到现有的应用程序中。

    人工智能 聊天机器人 自然语言处理

  • Kreo Software:AI施工测量与成本估算软件

    Kreo是一款功能强大的AI施工测量与成本估算软件。它可以准确测量PDF和CAD文件，进行数量测算和估算。Kreo具有直观的界面和AI功能，可以简化施工流程，增强协作，使专业人员能够创建准确的测量和估算。Kreo适用于建筑公司、工程测量师、成本估算师和承包商等不同类型的施工公司。

    AI 施工测量 成本估算

  • iGPT:发现好玩的GPT

    爱及比特AI小镇是一个发现好玩的GPT产品，提供各种有趣、实用、创新的人工智能应用。产品功能丰富，优势在于其智能、创新、有趣的特点。产品定价根据具体功能而定，定位于为用户提供娱乐和创造的AI工具。

    GPT 人工智能 娱乐

  • SelfPubKit:写作，发布，赚钱 — 导出到Epub和PDF，在线发布，自己掌控

    SelfPubKit是一个自助出版工具，可帮助您写作、自行发布电子书和网页版本，还可以导出为Epub和PDF格式。您可以使用SelfPubKit来编辑和配置书籍，预览并立即导出。该工具还支持多语言、发布多个版本、导出为PDF、Epub格式，并可实现多种货币的赚钱方式。SelfPubKit提供多个不同的订阅计划，满足不同需求。

    自助出版 电子书 写作

  • Infiheal:24*7心理健康支持

    InfiHeal是一个提供全天候心理健康支持和综合健康资源的平台。随时随地管理您的心理健康。

    心理健康 24小时支持

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM