IBM在印度甘地讷格尔开设新的客户创新中心 聚焦生成式AI

划重点: 1. 🚀 IBM宣布在印度甘地讷格尔开设新的IBM咨询客户创新中心，标志着该公司在印度非大都市和新兴城市的持续扩张。 2. 💡 该中心将聚焦生成式AI、混合云和网络安全等关键技术领域，加速数字转型并促进该地区的经济增长。 3. 👥 甘地讷格尔的扩展将为现有员工提供机会，同时帮助IBM吸纳该地教育生态系统中的潜在人才，包括毕业生。

站长之家（ChinaZ.com）11月24日 消息:IBM宣布在印度甘地讷格尔开设新的IBM咨询客户创新中心，标志着该公司在印度非大都市和新兴城市的持续扩张。该中心将不仅带来更广泛的人才资源和扩大机会，还将助力加快该地区的数字转型和经济增长。

IBM咨询计划利用这一中心的优势，专注于关键技术领域，包括生成式人工智能（AI）、混合云和网络安全。此外，他们还将利用安全工程人才库构建网络安全平台和加速器，用于自动化威胁管理、提升法规合规性，并积极为客户准备各种攻击手段。

John Granger，IBM咨询的高级副总裁表示:“将我们的客户创新中心网络扩展到甘地讷格尔将扩大我们以资产为主的IT服务交付，并增强我们向全球客户和合作伙伴的价值主张。这将帮助我们满足客户对由生成AI和网络安全驱动的生产力不断增长的需求，从根本上改变了企业的运营方式。”

在甘地讷格尔的扩展还将为现有员工创造机会，同时使IBM能够利用该城市及周边地区的教育生态系统中的潜在人才，包括毕业生。目前，IBM咨询将在印度经营十二个客户创新中心，包括布巴内斯瓦尔、班加罗尔、金奈、海得拉巴、加尔各答、孟买、国家首都区、浦那、迈索尔、科钦和哥印拜陀。这一步将进一步巩固IBM在印度的市场地位，推动技术创新和数字化转型。

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