李飞飞发新书《我看到的世界》 自称不是AI毁灭派

要点: 1、李飞飞新书《我看到的世界》正式发售!忧心斯坦福没有训练 ChatGPT 算力，自称不是 AI 毁灭派。 2、李飞飞不是开源派，也不是毁灭派，而是中间派，希望人类能与人工智能和平共处。 3、李飞飞对 AI 的潜力和危害有清晰的认识，主张肌肉型政府监管。

站长之家（ChinaZ.com）11月9日 消息:李飞飞的新书《我看到的世界》正式发售，她不是开源派，也不是毁灭派，而是中间派，希望人类能与人工智能和平共处。她对 AI 的潜力和危害有清晰的认识，认为 AI 在科学发现、提高生产率、增强学习和教学能力等方面有巨大潜力，但同时也带来很多危害。李飞飞主张以人本主义的方式对待 AI，并倡导肌肉型政府监管。

李飞飞对 AI 的态度可以说是处于一个微妙的平衡之中。她既不是悲观主义者，担心机器人会对人类展开大屠杀，也不是技术乐观主义者，认为监管 AI 会阻碍进步。相反，她是一位热情的 AI 啦啦队长，在其中看到了克制的智慧。她认为 AI 在许多方面已经展现出了令人难以置信的潜力，但同时也提出了警告，如果使用不当，AI 会带来很多危害。

她对 AI 安全问题非常关注。她认为社会更需要关注的是 AI 带来的灾难性风险，而不是生存风险，比如偏见、虚假信息、失业等。她主张以人本主义的方式对待 AI，并倡导肌肉型政府监管。她支持建立监管框架和规范，但并不呼吁暂停一切活动。同时，她也认为学术界和产业界的资源不平衡是一个值得担忧的问题，希望政府能够在资金上给予支持。

众所周知，李飞飞是一位在 AI 领域有着丰富经验的学者，她从商界和产业界转向学术界，曾在谷歌云担任人工智能首席科学家。她对于多学科研究的重要性非常看重，她在斯坦福的实验室中拥有来自不同领域的学生，希望能够培养出更多专业多样性的人才。她还对学术界和产业界的不平衡表示担忧，认为现在的算力投资已经远远超出了顶尖学校的能力范围。

李飞飞的新书《我看到的世界》展示了她对人工智能的深刻理解和对 AI 安全问题的关注。她不是开源派，也不是毁灭派，而是中间派，希望人类能与人工智能和平共处。她认为 AI 在科学发现、提高生产率、增强学习和教学能力等方面有巨大潜力，但同时也带来很多危害。她主张以人本主义的方式对待 AI，并倡导肌肉型政府监管。然而，她也表示对学术界和产业界的资源不平衡感到担忧，希望政府能够在资金上给予支持。

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