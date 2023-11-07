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研究称：​澳大利亚在AI监管中处于落后地位

2023-11-07 14:09 · 稿源：站长之家

🔍 划重点:

- 澳大利亚在AI领域的资金和监管方面被认为滞后，尤其在美国发布AI监管行政命令后，专家发出了警告。

- 澳大利亚政府虽然签署了布莱切利宣言，但尚未宣布对AI安全调查的回应，导致专家担心澳大利亚可能被抛在国际竞争之后。

- 尽管已收到超过500份关于AI的建议意见，但政府在资金支持和监管细节上的不足表明澳大利亚需要采取更积极的措施来保障AI的安全发展。

站长之家(ChinaZ.com) 11月7日 消息:有专家发出警告称，澳大利亚在人工智能（AI）领域的资金和监管方面被认为滞后。尤其在美国政府发布了一项行政命令，要求公司在发布AI模型之前与政府分享其安全测试结果后，澳大利亚政府的行动备受关注。

会议 开会

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

不久前，澳大利亚政府是28个国家和欧盟之一，签署了布莱切利宣言，该宣言指出AI对人类构成灾难性威胁，应当安全、负责任地设计和开发。然而，尽管签署了这一宣言，澳大利亚政府尚未宣布对AI安全调查的回应。

政府今年启动了一项调查，旨在研究需要哪些法规来确保AI的安全发展，以及现有法律的相关性和是否需要新的法律。调查共收到来自行业参与者以及受AI影响的领域（包括法律公司、医疗机构、商业团体、银行、超市、电影、音乐和电视公司）的510份建议意见。然而，尽管这些建议已经发布一个多月，政府尚未宣布任何回应。

澳大利亚工业和科学部长Ed Husic表示，政府正在研究调查结果，并希望在不久的将来提出相关法规。然而，专家担心澳大利亚在AI领域的机遇和风险方面仍然滞后。悉尼新南威尔士大学的AI研究所首席科学家Toby Walsh表示，布莱切利宣言本身影响有限，更多是为了建立国际共识，而美国的行政命令将产生更大的影响，澳大利亚现在可能会被抛在后头。

专家们强调，澳大利亚需要更多的行动来确保AI的安全发展，特别是在AI领域的资金支持不足。目前，政府尚未提供有关具体监管和度量标准的详细信息，也没有明确如何确保不同国家采用一致和有效的方法来识别和解决风险。

悉尼大学的AI伦理研究员Rebecca Johnson表示，澳大利亚需要决定是否采用美国的“全面而细致”的AI方法，还是布莱切利宣言，后者更侧重于存在风险的修辞。政府部长Husic强调了在AI监管中取得平衡的重要性，他认为AI在最好的情况下可以提高生活质量和改善经济运行方式，但在最坏的情况下可能会扭曲和分裂社会。

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