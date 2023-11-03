Dashtoon 融资 500 万美元，为数字漫画创作部署生成式人工智能

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 3 日消息:随着文本至图像的人工智能 Diffusion 模型的出现，为数字漫画领域揭示了一个充满希望的机遇。加利福尼亚州的 Dashtoon 公司抓住这个机会，致力于将这项尖端技术推广到全世界的故事讲述者者中。

最近，Dashtoon 成功获得了由 Matrix Partners India 和 Stellaris Venture Partners 领投，以及一些知名天使投资人参与的 500 万美元种子轮融资。Matrix Partners India 此前曾投资于 AtomicWork 和 SuperOps.ai。这轮融资将使 Dashtoon 能够在未来几个月内加深其 AI 研究，推进产品开发和内容制作。

生成式 AI 用于漫画创作

Dashtoon 公司成立于 2022 年，创始人为 Sanidhya Narain， Lalith Gudipati 和 Soumyadeep Mukherjee，公司基地设在旧金山和伦敦。Lalith 和 Sanidhya 曾是音频娱乐创业公司 Pocket FM 的创始团队成员，对该产品在美国的建设和成长起到了重要作用。而 Soumyadeep 曾在 Morphle Labs 等多家创业公司建立并扩大了深度科技团队，包括为癌症诊断提供解决方案。

漫画创作不仅仅是讲故事，还需要熟练的绘图、上色和字体设计等技能，这为这个领域设置了一道门槛。尽管现有的创作者生态系统经过数十年的发展，但在世界其他地区复制这种生态系统仍然是不可能的。而 Dashtoon 的出现，使得任何地方的讲故事者，无论是已出版的作者还是有抱负的作家，都可以毫不费力地创建、分发和变现他们的漫画和图形小说。

Dashtoon 的目标是通过 Dashtoon AI Studio 和 Dashtoon Comic Reader Apps，使数字漫画的创作民主化，并赋权全球的创作者。

Dashtoon Studio 简化漫画创作

Dashtoon Studio 是一个宝贵的工具，它完善了创作过程，使创作者能够释放他们的想象力，创造引人入胜的叙述，而不会被重复、耗时的任务所困扰。技术与创意的协同为创新的讲故事和内容创作铺平了道路。

Dashtoon Studio 是首款此类工具，保证了角色的一致性、图像构成的精细控制和漫画创作流程的简化。这个先进的平台为创作者提供了丰富的角色库和培训及变现自己独特角色的能力，使得能够制作出专业质量、令人着迷的内容，以供全球消费。

在工作室中，创作者可以利用智能 AI 编辑功能编辑生成的输出。以前需要 40-50 小时来创建一个剧集，现在只需要 5-6 小时，从而使创作者能够每天在 Dashtoon Comic Reader apps 上发布新剧集。

Sanidhya Narain， Dashtoon 的 CEO 和联合创始人说：「内容业务在很大程度上利用了技术进行分发。我们在 Dashtoon 相信，现在是时候将技术优势带到内容创作本身。生成式 AI 不仅会为全球的故事讲述者提供公平的竞争环境，而且还将满足全球消费者多样化的口味。」

「通过 Dashtoon Studio，任何讲故事者，无论他们的艺术技能或技术知识如何，都可以创作数字漫画，打破传统的插图内容创作的障碍。我们的愿景是通过将数千名创作者与数百万读者结合起来，成为全球 IP 强国，」Soumyadeep Mukherjee， CTO 和联合创始人补充说。

Lalith Gudipati， COO 和联合创始人也说：「Dashtoon 的使命是创造一个世界，让漫画创作的艺术像在日本和韩国那样普及和文化根基。我们很高兴能够开创一个将技术和创意整合在一起的运动，为数字漫画带来全球性的创意复兴。」

访问 AIbase 产品库查看更多 Dashtoon 介绍：https://top.aibase.com/tool/dashtoon-studio。

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