调查显示:三成亚洲企业缺乏生成式AI政策

站长之家(ChinaZ.com) 10月30日 消息:根据ISACA（信息系统审计和控制协会）进行的一项全球调查，亚洲有三成企业缺乏生成式人工智能(AI)政策，同时65%的受访者认为敌对势力成功地利用了AI技术。

这项名为“Generative AI2023: An ISACA Pulse Poll”的调查涵盖了来自全球各地的数字信任专业人员，其中包括660多名亚洲从事网络安全、IT审计、治理、隐私和风险管理工作的专业人员。调查主要探讨了生成式AI的员工使用情况、培训、道德实施、风险管理、敌对势力利用以及对工作的影响。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

尽管很多受访者所在的企业没有明确的政策支持，调查发现员工仍在使用生成式AI。在亚洲受访者中，只有32%的企业明确允许使用生成式AI，仅有11%表示有明确的全面政策，而30%表示没有相关政策，也没有计划制定。尽管如此，超过42%的受访者表示员工仍在使用，而另外30%的人表示不确定情况。

亚洲的员工使用生成式AI的方式多种多样，包括创建文本内容（67%）、提高工作效率(41%)、客户服务(如聊天机器人)(30%)、自动化重复任务(28%)以及改善决策制定(23%)。

然而，尽管员工积极使用该技术，只有5%的受访者所在企业为所有员工提供AI培训，而超过一半（52%）表示根本没有提供AI培训，即使是那些直接受AI影响的团队也没有培训。只有23%的受访者表示自己对生成式AI非常熟悉。

调查还探讨了与AI相关的道德担忧和风险。其中29%的受访者表示对AI实施的道德标准付之阙如。另外，25%的受访企业认为管理AI风险是当务之急，31%表示这是长期任务，而29%的受访者表示他们的企业目前没有计划考虑AI风险，尽管受访者认为以下是该技术的前三大风险:

- 虚假信息/误导信息（65%）

- 隐私侵犯（64%）

- 社交工程（48%）

有将近一半（45%）的受访者表示非常或极度担心生成式AI会被恶意利用。同时，65%的人认为敌对势力与数字信任专业人员一样或更成功地使用AI。ISACA印度大使和Versatilist Consulting India Pvt Ltd的董事RV Raghu表示:“数字信任专业人员必须接受AI培训和教育，不仅要理解和成功利用这项技术，还要充分了解涉及的风险。随着AI的快速发展，这项技术的误用、误解或滥用的方式也在不断增加，专业人员需要拥有知识和技能来引导其组织安全、道德和负责任地使用AI。”

关于AI对工作的影响，亚洲受访者认为，安全（52%）、IT运营(46%)、风险团队(44%)和合规团队(26%)负责安全部署AI。在未来展望方面，近四分之一(24%)的亚洲受访者表示，他们的企业将在未来12个月内开设与AI相关的工作岗位。尽管57%的人认为将因AI而消失大量工作，但数字信任专业人员对自己的工作持乐观态度，71%的人表示AI将对他们的角色产生一定积极影响。为实现积极影响，86%的亚洲受访者认为他们需要额外的培训来保住工作或提升职业生涯。

尽管AI引发了不确定性和风险，84%的亚洲受访者认为AI对其行业、组织和职业将产生积极或中性影响，同时76%的人认为AI将对整个社会产生积极或中性影响。他们还表示AI是一种能够提高人类生产力的工具。

（举报）