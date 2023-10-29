三星预告 Galaxy S24 Ultra 相机配备 AI 图像堆叠和改进的 4K 变焦功能

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 29 日消息:三星最近发布了一个视频，展示了由高通的新 Snapdragon 8 Gen 3 芯片组驱动的 ISOCELL 200 MP 传感器的新功能。目前市场上还没有配备此类硬件的智能手机，因此这显然是对即将推出的 Galaxy S24 Ultra 的预告。

该 60 秒的视频揭示了一些令人印象深刻的技术特性。新功能「Zoom Anyplace」能自动跟踪视频中的主体，同时还能捕捉整个场景的完整帧缩放画面。这意味着该传感器实质上允许捕捉两个 4K 视频流——一个是裁剪区域的视频流，另一个是整个视图的视频流，让您在拍摄完成后能改变画框。而且它将在 2 倍和 4 倍缩放中都能工作。

据说该功能还能自动跟踪主体，并在它在场景中任何方向移动时保持实时聚焦，包括靠近镜头，并保持 4K 分辨率。

E2E（端到端）AI Remosaic 是一种新的图像处理方式。目前，ISOCELL 传感器按顺序处理照片——逐色逐层处理。新的解决方案是并行处理：颜色、色调、降噪、锐化、HDR、解 osaic、白平衡和镜头阴影校正将同时进行。

这一改进将使捕捉速度提高一倍，从而减少处理时间并提高图像质量。

三星表示所有功能都是「仅用于说明目的」，但相信它们将应用于 Ultra，因为已确认 Ultra 将配备新的 Snapdragon 旗舰芯片组和 200MP 传感器。我们将在明年初举行的下一次 Unpacked 活动中了解这是否属实，据报道该活动将在明年初几周内举行。

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