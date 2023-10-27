Cranium筹集2500万美元 为企业AI提供安全和合规性解决方案

🔍 划重点: 1. Cranium近日宣布成功筹集2500万美元，由Telstra Ventures领投，KPMG LLP和SYN Ventures参与，总融资达到3200万美元。 2. Cranium是一家总部位于新泽西的初创公司，提供定制软件解决方案，允许企业评估AI安全风险和合规性，无需干扰现有工作流程。 3. Cranium的解决方案包括私人AI仪表板、AI连接器和AI成熟度评分，旨在帮助组织确保其AI系统可靠、安全，并符合法规要求。

站长之家(ChinaZ.com) 10月27日 消息:Cranium是一家总部位于新泽西的初创公司，专注于提供企业AI监控、安全和合规性解决方案。最近，该公司宣布成功筹集2500万美元的资金，这一轮融资由Telstra Ventures领投，KPMG LLP和SYN Ventures参与，使Cranium的总融资额达到3200万美元。

Cranium的创始人兼首席执行官Jonathan Dambrot指出，企业界对于考虑和采用新的AI工具的速度正在迅猛增长。然而，他们面临一个重要问题:如何确保所引入的AI解决方案能够在员工和客户方面可靠、安全地运行，并符合适用的规定和法规。Cranium应运而生，提供一种定制的软件解决方案，使企业能够评估AI安全风险和合规性，而无需干扰现有的工作流程。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Cranium提供多种产品和服务，围绕发现、监控、透明度、报告和合规性等四个目标展开。其中一个解决方案是私人AI仪表板，允许客户组织跟踪其使用的AI以及AI模型访问的数据，以及这些数据在组织内外的流向。另一个产品是“AI卡片”，允许客户将其AI应用程序连接到Cranium的安全软件评估工具，并生成关于价值、用途、数据和治理的离散文件。客户可以上传支持每个领域的证据，然后根据需要与第三方分享AI卡片，包括在其自己的网站上、与政府机构以及与客户和新客户分享。

此外，Cranium还生成“AI成熟度评分”，用于评估其AI堆栈的漏洞，包括库、数据存储库、数据管道以及模型本身。该评分是一个百分比，介于1-100之间，分数越高，表示AI堆栈越成熟和安全。这有助于组织了解其公司内部使用的AI系统情况以及这些AI系统的风险，因为在大多数情况下，管理和安全团队确实无法获得此类可见性。

Cranium自身也在使用AI和机器学习，特别是在代码完成和软件开发方面。该公司正在大力投资于通过使用AI来推动更好的代码开发，包括在产品中使用AI、在构建过程中使用AI（包括质量保证测试）等。尽管是一家年轻的公司，Cranium已经在各种领域拥有众多客户，包括健康科学、金融服务、消费品包装和零售等。

Telstra Ventures的合伙人Marcus Bartram对Cranium的解决方案表示热情，并强调Cranium处于AI安全和信任软件的最前沿，为组织提供了具有突破性的产品和创新。

通过这轮融资，Cranium计划加强其企业软件平台，为组织提供更安全和合规的AI/ML环境。该公司已经为帮助客户遵守尚在进行中但迅速逼近的欧盟AI法案做好了充分准备，Dambrot形容它几乎像是从隐私角度来看的GDPR。此外，他表示他们正在研发一些即将在明年初推出的项目，以进一步提供可见性，尤其是在GenAI环境中。Cranium旨在确保组织不必在创新和安全之间进行选择，通过开发专注于信任、可见性和合规性的强大解决方案，该公司致力于为AI安全设立新的行业标准。

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