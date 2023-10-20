微软宣布推出 Security Copilot 早期访问计划，帮助测试基于人工智能的安全服务

站长之家(ChinaZ.com) 10月20日消息: 今年三月，微软首次宣布了 Security Copilot，这是一项旨在帮助企业和组织处理计算机安全需求的新生成式人工智能服务。今天，微软宣布已经为希望第一时间尝试此服务的企业用户推出了 Security Copilot 的早期访问计划。

在一篇博客文章中，微软透露了 Security Copilot 在一些早期采用者中的表现情况：

Security Copilot 已经帮助我们的试用客户在核心安全运营任务上节省了高达 40% 的时间，具备编写仅基于自然语言问题的复杂查询和总结安全事件等功能。Security Copilot 能够有效提升安全团队的技能，无论其专业水平如何，都可以节省时间，使他们能够找到以前可能会错过的内容，从而让他们专注于最具影响力的项目。

Security Copilot 的生成式 AI 功能旨在执行多项不同任务。它可以快速总结安全事件，还可以帮助通过 Microsoft 365 Defender 直接应对这些事件。

安全管理员可以使用这项新的 Copilot 服务，以自然语言提出关于新兴网络威胁和攻击的问题，分析恶意软件，并追踪其组织中的网络攻击。

微软还宣布，为 Security Copilot 客户提供 Microsoft Defender 威胁情报服务，以及其 API 的访问权，将不另外收费。微软表示：

Defender 威胁情报是一个具有深度集成的威胁情报工作台，覆盖微软安全产品，为安全团队提供有关网络威胁的知识，包括攻击者、工具、漏洞和基础设施。

企业和组织现在可以注册参加微软 Security Copilot 早期访问计划。目前尚不清楚该计划何时会普遍推出，以及在推出时的费用是多少。

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