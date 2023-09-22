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ServiceNow发布Now Assist企业AI套件，提高生产力

2023-09-22 15:08 · 稿源：站长之家

文章概要:

- ServiceNow推出Now Assist，集成生成式AI，提高企业生产力、体验和灵活性。

- Now Assist包括4个领域定制的解决方案:ITSM、CSM、HRSD和开发。

- 这一举措是为了满足不断增长的企业需求，以提高工作流效率和全球GDP。

站长之家(ChinaZ.com) 9月22日 消息:数字工作流领先者ServiceNow发布了Now Assist，这是一套AI动力解决方案，旨在提升其客户在IT、客户服务、人力资源和开发领域的生产力和体验。Now Assist由ServiceNow自家的生成式AI引擎驱动，并推出了一个专门领域的'Now LLM'，旨在提高企业级的生产力和数据隐私。

ServiceNow首席产品官CJ Desai表示:“Now Assist对于希望优化其工作流程并为员工和客户提供更好结果的客户来说是一场革命。通过使用AI自动化和增强任务，Now Assist使我们的客户能够专注于最重要的事情，并在规模上推动数字转型。”

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图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Now Assist包括四个定制的解决方案，针对不同领域:

- ITSM的Now Assist帮助IT领导改善其代理商和员工的IT体验，提供即时答案和事件、请求以及在线聊天交互的摘要。

- CSM的Now Assist通过生成案例和聊天的摘要，从头到尾简化了客户服务流程，减少了手动工作，使代理商能够更快地解决客户问题。

- HRSD的Now Assist帮助HR领导通过减少冗余的手动任务，快速为员工提供所需答案，几乎不干扰其工作日，提高了生产力和运营效率。

- 对于开发人员，Now Assist通过使用AI从自然语言文本生成高质量的代码建议，帮助开发团队更快地在Now平台上创建和扩展应用程序。

在同一行业中，诸如Oracle等公司也推出了专为企业定制的先进AI助手，旨在提高工作流效率和整体生产力。高盛的一份报告预测，生成式AI将显著提升人类生产力，为全球GDP在未来十年贡献近7万亿美元。因此，越来越多的初创公司正在积极追求开发自己的大型语言模型（LLM），以抓住这一蓬勃发展的机会。

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  • 天玑9200+和天玑9000有什么区别？

    核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。

    天玑9200+

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    台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。

    天玑9200+

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    天玑9200+

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    骁龙7+Gen2

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