调查:52%组织在担心使用生成式AI带来的安全问题

文章概要: 1.最新调查显示，52%的组织在使用GenAI时表示安全担忧。 2. 复杂性和硬件资源需求分别占39%和33%的次要担忧。 3.82%的组织主要使用ChatGPT，调查显示GenAI在企业应用中广泛部署。 4.对就业影响和人才招聘的担忧占31%，而20%的受访者担心回报率下降。

站长之家(ChinaZ.com) 9月7日 消息:根据技术（科技）投资平台Recognize的最新CIO(首席信息官)调查，尽管生成式人工智能(GenAI)正在跨组织部署，但52%的受访者表示安全是最关心的问题，特别是科技服务行业。该调查结果基于对500名美国首席信息官的调查。

调查还发现，复杂性成为第二大担忧，占39%，接着是硬件资源需求和结果不准确的可能性，分别占33%。这表明，尽管GenAI有潜力，但其安全性和可靠性仍然是组织关注的焦点。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

在组织内部最常使用的GenAI产品方面，调查显示，82%的组织主要使用ChatGPT，其次是Copy.ai，占29%，而开源解决方案也占据28%的份额。此外，还有27%的受访者使用Bard和25%的受访者使用Claude，Jasper被24%的受访者使用，但ChatSonic的使用率相对较低，仅为16%。

调查还深入研究了组织对GenAI技术的应用方法，如ChatGPT和Bard。调查发现，43%的组织已经在企业应用或流程中部署了这些技术，而另外21%的受访者正在进行个人实验。

值得注意的是，仅有4%的组织根本不使用GenAI，只有1%的组织明确禁止其使用，表明大多数组织对GenAI技术持积极态度。

此外，调查还揭示了许多组织正在考虑开发自己的专有大型语言模型。有42%的受访者确认计划这样做，而另外41%正在评估或考虑这种可能性。只有7%的受访者表示他们尚未计划构建自己的专有大型语言模型。

受访者对未来两年内人工智能对其组织的预期影响持积极态度。有46%的公司预测人工智能将带来重大的生产力驱动用例，24%的公司预测将有一些用例但不会产生重大影响，而有22%的公司预期人工智能将产生变革性影响。相反，只有7%的组织不预期人工智能会产生太大的影响。这表明，尽管存在一些担忧，但大多数组织对人工智能的前景持乐观态度。

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