苹果 iPhone 16 OLED 面板可能使用微透镜技术提高亮度和能效

站长之家(ChinaZ.com) 9月2日消息:据 The Elec 报道，苹果正在考虑使用微透镜技术来维持或增加明亮度，并可能降低下一代 iPhone 16 的 OLED 显示屏的功耗。

这家韩国媒体称，苹果的显示屏供应商三星和 LG 已经提出将微透镜阵列（MLA）应用于 OLED 面板，但这项技术有利有弊需要苹果权衡。

MLA 通过在面板内部使用数十亿个透镜的均匀模式来减少内部反射。这些透镜可以将从面板内部向后反射到屏幕上的光线路径转变为要么增加感知亮度并保持相同功耗水平，要么在与传统 OLED 面板相同亮度时保持亮度水平同时消耗更少电力。

然而，在某些情况下，虽然 MLA 会使正面亮度增加，但它也会降低侧边亮度，从用户角度看会缩小显示器视野范围。此外，在 OLED 面板上应用 MLA 还将增加制造成本。

另一个复杂因素是两家供应商开发的材料组合不同，并且都未达到苹果标准。根据该报告称，苹果尚未对韩国公司提出的 MLA 申请提供最终回应。

苹果的决定似乎取决于 OLED 材料组合在现在和 2024 年下半年开始 iPhone 16 大规模生产之间是否能够得到改进。如果可以以降低功耗率至少保持发送到面板前端的光线量，同时避免视角缩小，则可能考虑实施 MLA。然而，这取决于 OLED 材料组合的性能，两家韩国面板公司的材料组合据称不同。

三星有更多将 MLA 应用于 OLED 面板方面的经验。例如，在一些自己 Galaxy S Ultra 型号中使用了该技术，并向中国移动设备制造商如 Vivo 交付了应用了 MLA-OLED 屏幕。LG 则已将 MLA 应用于其某些较大尺寸智能电视上，但几乎没有将其应用于小型和中等大小面板上，在这种情况下光线方向会有所调整。

展望未来，五月份另一份报告声称苹果打算大规模生产更先进的 microLED 显示器，以减轻对三星依赖并增加对供应链控制力度，并为实现其将下一代技术带入 iPhone 的最终目标奠定基础。

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