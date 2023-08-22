抖音上线AI婚纱照滤镜 有博主一条视频获赞超20万

站长之家（ChinaZ.com）8月22日 消息:最近，一种名为“AI婚纱照”的特效滤镜在抖音平台上走红，许多用户上传自己的照片后，生成的照片大多浪漫唯美、氛围感十足，满足了大多数女生对于婚纱照的想象。

其中，抖音博主“盛以婕”发布的一条视频“被自己穿婚纱的样子惊艳到了”，用AI滤镜一键模拟了自己的婚纱照。截至目前，这条视频已在抖音获20.3万赞，成为了账号近期的一个爆款作品。

此外，还有不少博主发布了用AI滤镜生成的婚纱照，这些图文视频均获得数十万点赞。评论区很多网友称，“这辈子从没这么美过”，也有网友吐槽自己使用这个滤镜并没有生成满意的婚纱照效果。

还有用该款AI滤镜给父母重新补上了专属于他们的婚纱照，年轻时没有穿过婚纱的父母辈，在AI世界里找到了新体验。

AI婚纱照、AI美漫风、AI古风效果，这些滤镜特效在AI的助力下层出不穷，动不动便能掀起一次网络狂欢。

婚纱照的AI滤镜不仅契合了临近七夕这一特殊节点，同时又满足了大多数网友热衷分享美好形象的心理，成功吸引了网友的点击和互动。

基于这一特效滤镜，抖音平台发起了#看看你穿婚纱的样子#的挑战，目前已有865万人参与，不少网友在其中分享用AI婚纱照特效生成的照片。

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