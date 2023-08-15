本文概要:

1. 研究发现，当使用与饮食失调相关的词汇作为提示时，AI 模型会生成问题内容。

2. 谷歌的 Bard 等 AI 系统在41% 的测试提示中生成了 “有害的饮食失调内容”。

3. AI 图像生成器也会产生美化不切实际身材标准的图像，可能加剧饮食失调问题。

站长之家(ChinaZ.com) 8月15日 消息:伦敦的数字安全组织 “Center for Countering Digital Hate”（CCDH）的研究发现，当使用与饮食障碍相关的词汇作为提示时，当前流行的生成式 AI 模型会产生问题内容。

这些 AI 系统不仅不会拒绝回答这些问题，还会按照要求提供不健康和有害的建议。CCDH 测试的六个 AI 系统中，有41% 的测试提示引发了 “有害饮食失调内容”。例如，谷歌的 Bard 回答了一个有关极端减肥方法 “咀嚼并吐出” 的步骤指南的提示。当然，CCDH 还发现，人工智能文本生成器提供的94% 的内容都包含警告，其输出可能存在危险，并建议寻求专业医疗帮助。

此外，CCDH 还测试了 AI 图像生成器，结果发现32% 的图像包含美化不切实际身材标准的 “有害内容”。

研究人员还指出，在一些涉及饮食失调讨论的在线社区中，AI 生成的鼓励和加剧饮食失调的内容得到了一定的认可。

CCDH 呼吁对 AI 工具进行更好的监管和规范，以确保其安全性。AI 公司表示，他们致力于使产品更安全，并与健康专家合作改进系统的响应和建议。不过，该研究的结果表明，AI 模型在涉及饮食失调问题上仍存在潜在的危险。

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