威联通推出 ARM 架构 AI NAS-TS-AI642：加速 AI 图像识别及智能监控应用

站长之家(ChinaZ.com) 8月9日消息:威联通今天宣布推出了新一代 AI NAS TS-AI642。TS-AI642 采用了搭载 6TOPS NPU 的 ARM 8 核处理器，非常适合于 AI 图像识别和智能监控应用。

图片来自QNAP

据官方介绍，TS-AI642 通过 2.5GbE 连接性实现高性能和低功耗，并可通过 PCIe 扩展 10GbE 以及双 4K HDMI 输出，可满足中小型企业对图像存储、备份和视频监控的需求。

「根据专业技术媒体和全球科技公司的说法，2023 年将是边缘人工智能（Edge AI）的元年。研究显示，由于市场和经济不确定性，公司和组织正在利用更高效且预算友好的边缘人工智能解决方案。」QNAP 产品经理 Jerry Deng 表示。「QNAP TS-AI642 是市场上首款基于 ARM 架构的 AI NAS。它采用 NPU 来提升低功耗设计下的 AI 图像识别性能，是面向中小型企业的成本优化入门级 ARM 架构 AI 图像存储与监控 NAS。」

TS-AI642 采用 64 位 ARM Cortex-A76 和 Cortex-A55 八核处理器，并配备 6TOPS NPU。这有助于加速 AI 图像识别、监控视频分析和智能监控应用。用户可以在 QuMagie 照片管理中实现 200% 的 AI 图像识别性能提升，在 Qsirch 全文搜索引擎中通过 AI OCR 捕获图像中的文本，并在 QVR Face Insight 人脸识别和 QVR Human 人数统计解决方案中增加摄像头进行实时分析。

官方表示，TS-AI642 是一款专业的监控 NAS，允许您安装 QVR Elite 以部署 2 个免费通道或通过购买额外许可证来扩展到 64 个通道。借助其双 HDMI 端口，用户可以在两个显示器上播放和切换多通道视频。

TS-AI642 具有一个 2.5GbE 端口和一个 PCIe Gen 3 x2 插槽，用户可以安装 10GbE 网络卡。通过连接 TL-D1600S QNAP 存储扩展单元，用户可以向 TS-AI642 添加额外的十二块硬盘，以达到最高 350TB 的存储空间满足不断增长的存储需求（使用 22TB 硬盘进行 RAID 5）。或者连接 TR 系列存储扩展单元为扩展存储提供硬件 RAID 保护。企业可以实现海量存储容量，以满足长期存储和归档要求，同时实现投资回报率最大化。

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