Box 通过 Microsoft 365 Copilot 集成扩展 AI 工作

站长之家(ChinaZ.com) 7月28日 消息:安全云内容管理提供商Box今天继续推进其生成式 AI 工作，宣布与Microsoft365copilot 进行新的集成。

新的集成是 Box 使用 gen AI 帮助企业用户更好地理解 Box 内容的价值并从中受益的努力的进一步扩展。早在5月份，该公司就宣布了Box AI计划，该计划将 gen AI 嵌入 Box 用户体验中，以查询和汇总数据。

Box 现在正在通过一个插件来扩大其 AI 影响力，该插件使组织能够使用 Microsoft365Copilot to Box 内容。Microsoft365Copilot 也是一项新一代 AI 技术，允许 Microsoft365用户跨 Word、Excel、Powerpoint 和 Teams 创建和查询内容。

Box 联合创始人兼首席执行官 Aaron Levie 告诉 VentureBeat:“Microsoft365Copilot 实际上是我们在这个领域发布的第一个合作伙伴关系。”“如果您在 Microsoft Copilot 中工作，并且希望能够提取文档并询问有关 Box 内容的问题，那么这个新插件就能做到这一点。”

Levie 表示，此次合作的目标是让客户能够以非常无缝的方式利用 Copilot 内部 Box 的数据。

为 Microsoft365Copilot 启用 Box 内容的能力可能具有非常广泛的适用性。Levie表示，Box拥有超过11万家企业客户，个人用户总数达数千万。他怀疑这些客户中的大多数都在以不同的方式使用微软的工具。

随着时间的推移，企业在人工智能方面将越来越多地面临的一个潜在问题很可能是确定他们应该使用哪种人工智能。直接集成的 Box AI 和 Microsoft365Copilot 技术都有相似的目标，使用户能够查询、汇总和生成内容。

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