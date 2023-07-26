Runway 视频生成工具 Gen-1 和 Gen-2 完全开放 可注册账号免费试用

站长之家(ChinaZ.com) 7月26日消息:Runway 公司日前宣布，他们的 AI 视频生成产品 Gen-1 和 Gen-2 已经完全开放，任何人都可以注册一个账号免费试用。

据介绍，Gen-2 生成的视频长度为 4 秒，每秒需要 5 个积分。使用免费额度可以生成二十几个视频。如果免费积分用完，每个积分的付费标准为 0.01 美元，这意味着生成一个视频需要 0.2 美元。

Runway 是一家受到谷歌支持的公司，今年六月，Runway 宣布 C 轮融资再次扩展，募得 1.41 亿美元，谷歌、英伟达、Salesforce Ventures 等公司以及现有投资者都参与其中。这笔资金将使其能够进一步扩大内部研究工作，不断推出最先进的多模态 AI 系统，并打造愉悦而直观的产品体验。

官方表示，Runway 在过去五年中一直在人工智能领域推动创意的边界，将继续在艺术家和创作者的各个领域创新，打造新时代的创意工具。在 2023 年，Runway 推出了 Gen-1 和 Gen-2，这是首批独创的视频生成模型。

如今，完整的 AI Magic 工具套件被许多财富 500 强和全球 2000 强企业使用，帮助他们讲述新型故事并优化工作流程。

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