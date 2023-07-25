微软应用商店 AI 摘要功能开始向 Windows Insider 提供预览版

站长之家(ChinaZ.com) 7月25日消息:自从微软推出了面向开发者的 AI 中心以来已经过去了一段时间。其中最受期待的功能之一是在 Microsoft Store 上的 AI 摘要器，它可以在几秒钟内将数百甚至数千条在线评论总结成一个简洁的段落。

好消息是，现在这个功能已经对美国所有 Windows Insiders 进行预览。根据 Windows Insider @PhantomOfEarth 在 Twitter 上分享的信息，你需要使用应用程序版本 22306.1401.x.x. 来体验这个新功能。

Microsoft Store 上的 AI 中心于今年 5 月份推出。它是一个专门为人工智能而设立的角落：包括由人工智能驱动的应用程序、插件，甚至还有这些应用程序生成的摘要和关键词。

「这个新功能可以总结客户评价，并提供简明扼要地突出主要细节。我们知道，在考虑和选择新应用和游戏时，用户会使用 Microsoft Store 查看并收集社区反馈。然而，特别是对于拥有成千上万条评论的热门应用来说，逐一筛选每一条评论可能需要花费很多时间。」Microsoft 在发布说明中表示。

此外，微软计划在合作伙伴中心预览渠道引入由人工智能生成关键词以及选择多个应用类别的功能。这些变化将帮助开发者通过使用人工智能处理应用元数据来提高其应用在 Microsoft Store 搜索结果中的可发现性。

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