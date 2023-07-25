OpenAI 敦促联邦法官驳回一起诽谤诉讼

站长之家（ChinaZ.com）7月25日 消息:人工智能公司 OpenAI 要求联邦法官驳回电台主持人 Mark Walters 的诽谤诉讼。诉讼围绕着聊天机器人 ChatGPT 向记者 Fred Riehl 提供的虚假信息展开。

OpenAI 在上周提交的文件中表示，ChatGPT 向 Riehl 传递的错误信息并不构成诽谤。OpenAI 认为，作为一个 AI 语言模型，ChatGPT 没有故意欺骗或恶意的能力，这是构成诽谤的必要要素。

OpenAI 进一步表示，它不对 ChatGPT 发表的言论负责，因为这个 AI 语言模型生成的回答是基于从大量文本数据集中学习到的模式。

OpenAI 明确指出，ChatGPT 没有访问特定个人的个人信息或了解任何特定个人的知识。该公司强调，ChatGPT 的目的是帮助用户根据提供的输入生成类似人类的文本，有时可能会生成不准确或误导性的信息。

OpenAI 鼓励用户在个人事务方面特别是独立核实 ChatGPT 提供的信息时要谨慎行事。OpenAI 的论点表明责任在于用户，而不在于 AI 语言模型本身。该公司强调已采取措施改进 ChatGPT 的准确性和可靠性，并投入大量资源来减少其回答中的明显和微妙的偏见。

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