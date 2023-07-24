AMD 首席执行官：AI 半导体在今后 3～4 年里将年均增长 50％

站长之家(ChinaZ.com) 7月24日消息:AMD 首席执行官苏姿丰日前接受日本经济新闻采访时表示，用于人工智能（AI）的半导体市场将在今后 3～4 年里年均增长 50％。AMD 将推出用于 AI 处理的高性能半导体，追赶在该领域排在世界首位的英伟达。

苏姿丰预测，未来 3-4 年内，人工智能半导体市场将从目前的数百亿美元增长到 1500 亿美元。生成式人工智能在医疗、金融和制造业等领域得到广泛应用，需要高性能半导体来瞬间处理庞大的数据。

苏姿丰认为，人工智能将成为未来 5-10 年最重要的趋势。苏姿丰表示，GPU（图像处理器）在人工智能领域的需求激增，存在巨大机遇，公司将大量投入经营资源。苏姿丰还强调了 AMD 公司的优势，称 AMD 在显示人工智能推理方面拥有最强的解决方案，并计划在 2023 年推出将 GPU 和 CPU 结合起来的人工智能半导体产品。

对于代工厂商扩大至台积电以外的其他企业，苏姿丰表示公司对其他代工厂商也持开放态度。关于日本力争到 2027 年实现电路线宽 2 纳米的最尖端半导体国产化的 Rapidus 公司，苏姿丰认为技术选项的增加对半导体行业来说是好事。

苏姿丰表示「（日本）企业需要 AMD 的技术，希望今后将更多的技术资源放在日本，并建立更广泛的合作关系」。

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