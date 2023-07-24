百度旗下“灵医智惠”发布医疗健康大模型“灵医Bot”

站长之家（ChinaZ.com）7月24日 消息:百度旗下智慧医疗品牌“灵医智惠”与固生堂联合举办了大模型战略合作启动仪式，双方将依托百度医疗健康大模型产品“灵医Bot”的技术优势，通过端到端数据打通，推动医学行业大模型的快速产业化发展。

据介绍，灵医Bot基于文心大模型能力，融合全国超800家医院、4000多家基层诊疗机构的智慧医疗服务经验，面向医疗领域推出新一代医疗对话机器人。基于文心大模型跨模态、跨语言的深度语义理解及生成能力，灵医Bot在复杂医学内容的理解准确性和时效性方面有着显著提升，可面向医生、患者等群体升级迭代文档理解、病历理解、医疗问答等三大产品服务。

具体来说，面向医疗行业从业者，灵医Bot可基于文档理解能力，对自有知识内容进行快速问答，也可以提供病历生成、辅助诊疗、病历质控等场景化服务;面向患者，灵医Bot也用生成式大模型升级了智能分导诊、预问诊等功能，用更佳的用户交互体验、更准确的问答结果服务患者，通过AI分导诊有效提升病因分析、危机情况识别、检验检查识别、口语表达识别的及时性和准确性，实现了医患对话、病历生成、用药咨询等智慧功能的落地。

据悉，此次战略合作，百度灵医智惠将整合固生堂的高质量中医知识数据，将中医专家经验与先进的人工智能技能进行结合，持续训练强化灵医Bot的训练推理能力，加速中医领域智能化发展及创新。未来，百度灵医智惠与固生堂的合作也将进一步升级，加速固生堂在中医智能诊疗、中医方剂推荐等环节的创新，帮助患者在诊前、诊中、诊后获得更优的就医体验。

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