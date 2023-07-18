首页 > 业界 > 关键词  > 正文

上海要求扫码点餐不得强制或诱导关注 网络点餐需同时备纸质菜单

2023-07-18 11:42 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月18日 消息:7月17日，上海市网信办、市市场监管局和市商务委支持上海市消保委会同市餐饮烹饪行业协会制定发布《上海市网络点餐服务消费者个人信息保护合规指引》，针对网络点餐不同场景下餐饮经营者收集、使用、保管消费者个人信息等提出具体合规要求和操作准则，以切实提升餐饮行业对消费者个人信息保护水平。

法律

《指引》强调:

  1. 消费者个人信息收集和使用需合法、正当、必要和诚信，《指引》要求餐饮经营者在收集和使用消费者个人信息时，必须遵守相关法律法规，并获得消费者的明确同意。

  2. 根据消费场景区分索取相适应的权限和信息。《指引》要求餐饮经营者需根据消费者登录、点餐、取号、加菜、结账等不同消费场景，合理索取相应的权限和信息，不得收集与餐饮服务无关的个人信息。

  3. 不得强制或诱导消费者关注公众号或推送商业营销信息。《指引》要求餐饮经营者不得以任何形式和理由强制或诱导消费者关注经营者微信公众号，不得以任何形式和理由强制或诱导消费者同意餐饮经营者收集其与餐饮服务无关的个人信息。推送商业营销信息应当提供退订或拒绝选项。

  4. 保障消费者可以根据意愿注销账号、删除个人信息。《指引》强调，餐饮经营者应当保障消费者可以根据意愿注销账号、删除个人信息，不得设置不必要、不合理条件。

此外，《指引》还规定了以下内容:

  1. 餐饮经营者应当建立健全消费者个人信息保护合规管理机制，完善个人信息收集、使用、储存、加工、传输、删除等各环节管理流程和操作要求，提升个人信息管理规范性。

  2. 餐饮经营者承担个人信息保护主体责任，保证其小程序或委托第三方在设计、开发、运行、维护等各环节的安全性，并采取相应的技术措施和其他必要措施，确保消费者个人信息储存安全，规避信息泄露、数据被窃取、滥用、丢失等安全隐患。

  3. 餐饮经营者应当定期组织开展门店消费者个人信息保护教育培训，明确个人信息保护合规职责。

对于近期社会关注的不使用智能手机的消费者无法扫码点餐的问题，《指引》也要求餐饮经营者提供线下网络点餐服务的，应当同时备纸质菜单，纸质菜单供应的服务产品须与线上产品保持一致性。

上海市消保委会表示，为了确保《指引》的实施效果，上海市消保委和市餐饮协会将不定期对餐饮行业网络点餐服务合规情况开展暗访抽查和社会监督。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】618狂欢节特惠来袭！3年轻量云服务器，配置2核2G4M，只需396元

    腾讯云618狂欢节特惠来袭！现在购买3年轻量云服务器，配置2核2G4M，只需396元！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！

    Docker容器镜像

    Docker容器镜像

    去看看
    Docker容器镜像 60元/15天
    爆款产品组合购

    爆款产品组合购

    去看看
    爆款产品组合购 低至1元
    腾讯云x NVIDIA加速计划

    腾讯云x NVIDIA加速计划

    去看看
    腾讯云x NVIDIA加速计划 最高获赠10万元扶持基金
    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 112元/1年
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 上海要求手机点餐不得强制关注微信公众号：需有纸质菜单

    目前，很多餐厅都有手机点餐的服务，对餐厅来说，手机点餐省了服务员人工点餐的环节，但对消费者言却并不方便，比如手机点餐要强制关注微信公众号、手机点餐图片太小，没有纸质菜单直观等等。上海市消保委发布《上海市网络点餐服务消费者个人信息保护合规指引》，并于今天起正式实施。对于近期社会关注的不使用智能手机的消费者无法扫码点餐的问题，《指引》也要求餐饮经营者提供线下网络点餐服务的，应当同时备纸质菜单，纸质菜单供应的服务产品须与线上产品保持一致性。

  • 中消协出手：反对扫码强制关注公众号 全国范围可举报

    近年来，随着移动支付和二维码的普及，很多餐厅等场所都采用扫码点单。需要注意的是，绝大多数商家都会设置成强制关注公众号才能点单的模式，不关注无法操作。目前在公众号投诉入口中已经新增了扫码点餐的专门投诉入口，如果大家吃饭的时候遇到强制关注公众号的商家，可以点击投诉。

    ​公众号 ​消协 ​扫码点餐

  • 女子江边点餐外卖员找到崩溃 打电话也不接

    在广西南宁，有两位女士想要吃外卖，却做了一件让人哭笑不得的事情。网上有一段视频显示，她们在青山大桥旁边的江岸上，用手机下单，却把自己的位置定在了江里。可是她发完位置后，就不会在原地等着是到处走来走去，感觉不是想让我去接她是想跟我玩捉迷藏。

    ​外卖

  • 女子江边点餐外卖员找到崩溃 顾客应提供准确地址

    南宁市的一起外卖事件引起了网友的热议。视频中显示，两名女子在露营时点了一份外卖，但没有提供详细的送餐地址，只是将送餐定位在江边。让我们共同努力，为创建一个更友善、更和谐的外卖文化贡献自己的力量。

  • 2女子江边露营点餐外卖员找到崩溃：不写详细地址、电话不接

    广西南宁网友发布一则视频显示，在青山大桥附近江边，两女子点外卖不写详细地址，定位在江边，外卖小哥沿江找了一路。外卖小哥找到崩溃吐槽：打电话也不接，太欺负人了，我从江边从头找到尾说风凉话！美团外卖平台负责人呼吁，用户利益置是第一位的，平台方会尽全力满足用户的需求，但也希望大家尊重小哥的工作，不要故意模仿。

  • 屈臣氏入会扫码才能买水 店家：为提供优惠

    近日来自福建的何女士反映，她到福州长乐区十洋国际城的屈臣氏想买两瓶水，却被导购要求必须先注册会员、关注门店导购企业微信，否则不能付款。自己经常到屈臣氏购物，每次去屈臣氏结账都会被店员推荐扫码关注，通常是拒绝了店员也不会说不让买单。屈臣氏表示，这次何女士遇到的不入会”就不能结账的情况，是店员个人理解有误，目前已批评教育相关工作人员，屈臣氏方面还称：未来我们也会加强对员工的培训、监督”。

  • 重塑网络靶场平台 软极网络护航数字经济高质量发展

    7 月 4 日- 7 日，2023 全球数字经济大会在北京国家会议中心举行。作为全栈数字靶场平台领航者，软极网络应邀出席，亮相数字安全展区，与政、产、学、研、用各界专家、学者共探数字经济新未来。同时，软极网络受邀出席信创网络安全论坛、威胁检测响应与持续验证论坛，与参会嘉宾一起探讨全球产业面临的数字化新趋势与新挑战。在本次活动上，全面展示了数字靶场虚实

  • 华为已申请多个AI网络商标

    7月6日，2023世界人工智能大会上，华为曝光了其AI战略将在人工智能领域将深耕算力和大模型。企查查APP显示，近日，华为技术有限公司申请注册“华为星空AI网络”“华为星界AI网络”等相关AI商标，国际分类涉及设计研究、科学仪器等，当前商标状态均为申请中。

  • 2023 MWC 上海｜共筑算基石，锐捷网络助力千行百业数字化转型

    6月28日，亚洲极具影响力的通信互联盛会——2023上海世界移动通信大会启幕。锐捷网络以“筑算网基石创数智未来”为主题，亮相上海新国际博览中心N1馆B100展位与N4馆D99展位，携5G、极简以太全光、算力网络、云桌面、智能组网、Wi-Fi7、智慧教室等创新产品与解决方案亮相2023MWC上海，与通信行业精英大咖共同探讨行业趋势和热点话题，领航数字经济新时代。面向全球数字生活新阶段，锐捷网络将不断创新前沿技术，加强云网融合、智算网络、行业数字化转型等领域技术和产品的研发，推动技术与各行业更大范围、更深层次的融合应用创新，筑牢算网底座，赋能千行百业数字化转型。

    ​搜索关键词:上海世界移动通信大会 ​锐捷网络 ​算力网络

  • 未成年人网络保护拟出台行政法规：为网络沉迷防治立规矩

    近日，司法部、国家网信办专题研究审议《未成年人网络保护条例》，进一步修改完善后，将加快推动条例立法进程。草案对加强未成年人网络素养促进、网络信息内容规范、未成年人个人信息网络保护、未成年人网络沉迷防治等方面作出规定对有关违法行为规定了相应的法律责任。互联网在拓展未成年人学习、生活空间的同时，也带来了一些问题，如未成年人安全合理使用网络的意识和能力不强、网上违法和不良信息影响未成年人身心健康、未成年人个人信息被滥采滥用、一些未成年人沉迷网络等，亟待通过完善立法，进一步强化国家、社会、学校、家庭等主体未成年人网络保护责任，规范网络信息内容管理，保护未成年人个人信息，回应人民群众关切，营造有利于未成年人健康成长的网络环境。

  • 天玑9200+首发机型有哪些？

    iQOO Neo8 系列天玑9200+首发机型会是iQOO Neo8系列，大概率会是iQOO Neo8 Pro。天玑 9200+ 的 CPU 和 GPU 成绩都超过了高通骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，相比上一代天玑 9200 的 GPU 性能大幅提升。除了将搭载天玑 9200 + 处理器以外，iQOO Neo8 Pro 还将配备一块 1.5K 显示屏，采用 1/1.5 英寸 5000 万像素主摄，并配备了 16GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.0。

    天玑9200+

  • 天玑9200+和天玑9000有什么区别？

    核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。

    天玑9200+

  • 天玑9200+参数性能怎么样？

    台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。

    天玑9200+

  • 天玑9200+相当于骁龙哪个处理器？

    天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。

    天玑9200+

  • 天玑9200+跑分多少？

    在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分联发科已经正式官宣，天玑9200+将于 5 月 10 日发布，这款处理器的 Geekbench v6 跑分已经出现。天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。 根据爆料的跑分数据，天玑9200+在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。 作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。

    天玑9200+

  • 小米手环 8续航怎么样？

    7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。

  • 魅族 20 Pro屏幕参数怎么样？

    2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。

    魅族 20 Pro

  • 魅族 20 Pro参数配置怎么样？

    第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。

    魅族 20 Pro

  • 魅族 20参数配置怎么样？

    6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。

    魅族 20

  • Redmi Note12 Turbo是什么处理器？

    第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。

    Redmi Note12 Turbo

  • Redmi Note12 Turbo屏幕参数怎么样？

    6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。

    Redmi Note12 Turbo

  • Redmi Note12 Turbo参数配置怎么样？

    第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。

    Redmi Note12 Turbo

  • 华为Mate X3配置是什么样的？

    后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999

    华为Mate X3

  • 华为P60 Pro参数怎么样？

    6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。

    华为P60 Pro

  • 华为P60配置参数怎样？

    6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。

    华为P60

  • OPPO Pad2是什么处理器？

    天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。

    OPPO Pad2

  • OPPO Pad2参数配置怎么样？

    天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。

    OPPO Pad2

  • 骁龙7+ Gen2支持哪些网络技术？

    5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。

    骁龙7+Gen2

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM