上海要求扫码点餐不得强制或诱导关注 网络点餐需同时备纸质菜单

站长之家（ChinaZ.com）7月18日 消息:7月17日，上海市网信办、市市场监管局和市商务委支持上海市消保委会同市餐饮烹饪行业协会制定发布《上海市网络点餐服务消费者个人信息保护合规指引》，针对网络点餐不同场景下餐饮经营者收集、使用、保管消费者个人信息等提出具体合规要求和操作准则，以切实提升餐饮行业对消费者个人信息保护水平。

《指引》强调:

消费者个人信息收集和使用需合法、正当、必要和诚信，《指引》要求餐饮经营者在收集和使用消费者个人信息时，必须遵守相关法律法规，并获得消费者的明确同意。 根据消费场景区分索取相适应的权限和信息。《指引》要求餐饮经营者需根据消费者登录、点餐、取号、加菜、结账等不同消费场景，合理索取相应的权限和信息，不得收集与餐饮服务无关的个人信息。 不得强制或诱导消费者关注公众号或推送商业营销信息。《指引》要求餐饮经营者不得以任何形式和理由强制或诱导消费者关注经营者微信公众号，不得以任何形式和理由强制或诱导消费者同意餐饮经营者收集其与餐饮服务无关的个人信息。推送商业营销信息应当提供退订或拒绝选项。 保障消费者可以根据意愿注销账号、删除个人信息。《指引》强调，餐饮经营者应当保障消费者可以根据意愿注销账号、删除个人信息，不得设置不必要、不合理条件。

此外，《指引》还规定了以下内容:

餐饮经营者应当建立健全消费者个人信息保护合规管理机制，完善个人信息收集、使用、储存、加工、传输、删除等各环节管理流程和操作要求，提升个人信息管理规范性。 餐饮经营者承担个人信息保护主体责任，保证其小程序或委托第三方在设计、开发、运行、维护等各环节的安全性，并采取相应的技术措施和其他必要措施，确保消费者个人信息储存安全，规避信息泄露、数据被窃取、滥用、丢失等安全隐患。 餐饮经营者应当定期组织开展门店消费者个人信息保护教育培训，明确个人信息保护合规职责。

对于近期社会关注的不使用智能手机的消费者无法扫码点餐的问题，《指引》也要求餐饮经营者提供线下网络点餐服务的，应当同时备纸质菜单，纸质菜单供应的服务产品须与线上产品保持一致性。

上海市消保委会表示，为了确保《指引》的实施效果，上海市消保委和市餐饮协会将不定期对餐饮行业网络点餐服务合规情况开展暗访抽查和社会监督。

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