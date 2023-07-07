研究称：苹果Apple Watch早在7年前就可检测到帕金森病

站长之家(ChinaZ.com) 7月7日 消息:据appleinsider报道，一项研究表明，智能手表，如苹果手表，可以收集数据，然后由先进的人工智能算法进行分析。这些数据可以用来在明显出现症状前七年就检测出帕金森病。

英国痴呆症研究所（UKDRI）和卡迪夫大学神经科学和心理健康创新所（NMHII）的研究人员认为，智能手表可以作为帕金森病的新筛查工具。

这项由欧洲新闻网发现的研究称，研究人员使用了103712 名英国生物库参与者的数据，这些参与者在2013- 2016 年期间佩戴了医用级智能手表 7 天。

苹果手表直到 2015 年才开始发货，所以只有最后一段时间使用了苹果的可穿戴设备。然而，该研究指出，现代苹果手表型号比他们在大部分研究期间使用的设备有更好的运动传感器。智能手表收集了参与者一周内平均加速度的数据。然后，在分析了数据后，算法可以准确地预测谁会发展成这种疾病。

事实上，人工智能比医生通常依赖的当前早期检测方法更准确。

2022 年，大脑数据公司Rune Labs获得了FDA的批准，开始使用苹果手表监测帕金森患者的症状。

苹果公司曾经内部探索过如何使用苹果手表和iPhone监测帕金森患者的症状。它还申请了一项专利，用于治疗或诊断这种疾病的更先进的技术。

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