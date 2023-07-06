美国军方正在尝试生成式 AI：正在对其中的五个模型进行测试

站长之家(ChinaZ.com) 7月6日 消息:大语言模型（LLM）是通过对互联网数据进行大规模训练，以帮助人工智能预测和生成类似人类回应的工具。它们是开放AI的ChatGPT和谷歌的Bard等生成式AI工具的动力来源。

作为美国国防部更广泛的一系列实验的一部分，正在对其中的五个模型进行测试，重点是开发军队间的数据整合和数字平台。这些演习由五角大楼的数字化与人工智能办公室和高级军官组织，并得到美国盟友的参与。

五角大楼不会透露正在进行测试的LLM模型是哪些，但总部位于旧金山的初创企业ScaleAI表示，他们的新产品Donovan是正在测试的LLM平台之一。

对于军队而言，使用LLM将代表一次重大转变，因为在军队中数字化和连接化的程度很低。美国空军上校MatthewStrohmeyer表示，目前向军队的特定部门提出信息请求可能需要几个工作人员数小时甚至数天的时间才能完成，因为他们需要打电话或匆忙制作幻灯片。在其中一个测试中，一个AI工具只用了10分钟就完成了一个请求。

他说：「这并不意味着它现在就可以正式使用。但我们刚刚在实时环境下进行了实验。我们使用了机密级别的数据。」他补充说，这种技术可能会在不久的将来被军队部署起来。

包括彼得·蒂尔（PeterThiel）联合创办的Palantir和Anduril在内的几十家公司正在为五角大楼开发基于人工智能的决策平台。

最近，微软公司宣布AzureGovernment云计算服务的用户可以访问OpenAI的AI模型。美国国防部是AzureGovernment的客户之一。

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