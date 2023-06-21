抖音治理通过虚构资质等“仿冒假冒账号” ：7月1日起生效

站长之家（ChinaZ.com）6月21日 消息:日前，抖音关于治理“仿冒假冒账号”的公告称，有部分自媒体账号，通过“仿造昵称”“虚构资质”等形式，假冒仿冒官方机构、新闻媒体或其他专业资质类从业人员，发布误导性内容。

为规范用户行为，打击假冒仿冒类自媒体账号，抖音制定《抖音资讯类账号信息管理规范》。按照《规范》要求，用户在应用资讯类账号信息时，需通过抖音官方认证渠道进行专业资质认证。无相关资质认证的用户，不得使用具有误导性的资讯类账号信息。具体包括以下情形:

1、无新闻媒体机构认证、或新闻媒体从业人员个人认证的用户，不得使用“某某资讯”、“某某发布”、“某某电视台”等泛资讯类用词作为账号昵称，或通过头像、签名等账号信息，仿冒新闻媒体机构或从业人员。

2、无相应官方机构认证的用户，不得使用各级党政机关、事业单位名称作为账号昵称，或通过头像、签名等账号信息，假冒相关机构。

3、无相应官方机构认证的用户，不得违规使用各级行政区划地理名称作为账号昵称，假冒仿冒党政机关、新闻媒体机构。

如用户所设置的账号信息违反《规范》要求，平台将提醒用户进行资料修改，或对账号信息进行重置，并视用户的违规情形、造成的影响等，对账号进行处罚，包括但不限于限制编辑用户资料、无限期封禁等。

同时，广大用户关心的一些具体问题，可参考以下内容:

1、无新闻媒体资质认证的账号，需要避免使用的昵称包括哪些?

常见的新闻媒体类账号用词包括 “新闻”、“资讯”、“报道”、“视讯”、“快讯”、“快报”、“现场”、“在线”、“发布”、“时评”、“时事”、“时报”、“时政”、“栏目组”、“节目组”、“电视台”等。

无新闻资质账号，需避免使用以上昵称，以免误导公众。平台也将根据实际情况，持续对相关用词进行补充完善。

2、如果具备相关资质，如何进行官方认证以避免违规?

平台提供专业资质认证的渠道。用户可以打开抖音APP客户端，通过「我」-「设置」-「账号与安全」-「申请官方认证」，根据提示申请个人或机构认证。

其中，仅拥有企业认证，或拥有非新闻媒体从业人员个人认证的账号，也不得采用规范所限制使用的账号信息。

3、作为普通用户，如何分辨专业账号和假冒仿冒类账号?

平台会对已通过资质认证的账号，显示“蓝v”“黄v”等相关认证信息。无此类认证信息的，通常为假冒仿冒类账号。

平台也提供了账号举报等反馈入口，我们也呼吁用户发现此类假冒仿冒账号时，及时向平台反馈。

上述治理规范已经开始试运行，并将于2023年7月1日起正式生效。目前，平台已对多个违反《规范》的账号进行了处置。

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