拓尔思：拓天大模型将于6月29日正式发布

快科技6月6日消息，科大讯飞发布公告，将在6月9日推出讯飞星火认知大模型”V1.5。据了解，该版本的开放式问答取得突破，多轮对话和数学能力再升级，文本生成、语言理解、逻辑推理能力持续提升。科大讯飞将推出星火助手中心，依托语言理解升级，实现高效指令开发，打造覆盖工作及生活丰富场景的快捷助手，开启人机协作共创的新生态；推出星火APP，手机端交互体验提升，一键唤起海量知识与创意灵感。星火认知大模型在学习、医疗、工业、办公等领域进一步的商业落地成果亦将同步发布。其中，包括星火认知大模型 工业互联网平台：大模型赋能的