抖音618好物节收官战报：抖音商城支付GMV同比提升178%

站长之家（ChinaZ.com）6月21日 消息:昨日晚间，抖音发布了618收官数据。活动期间，抖音电商支付GMV较去年618同期提升70%，动销商品数较去年618同期提升57%，交易额破千万的商品达486个，大促对重点货品池商品销售拉升尤为突出，相关商品日均支付GMV较日常期提升208%。

值得关注的是，货架场对大促生意拉动力明显，抖音商城支付GMV、支付用户数较去年618同期分别提升178%、126%，，搜索激励赛、超值购、低价秒杀、抖音旗舰与品牌会员等货架场景玩法效果逐渐显现。随着越来越多用户习惯于“逛商城”、“看橱窗”，越来越多商品在货架场获得了更充足的曝光机会，活动期间，抖音商城商品总曝光量较去年双11同期提升102%。

品牌商家得到了更广阔的发展空间，抖音旗舰支付GMV较去年618同期提升82%，品牌会员新招募会员数较去年618同期提升264%。

抖音电商内容场优势依旧显著，直播累计时长4202万小时，挂购物车短视频播放量1309亿，618期间支付GMV破千万直播间413个，大咖直播间支付GMV较去年618同期提升139% 。

为释放直播内容种草力，抖音电商推出了「好物直播间」等内容玩法，通过直播间运营扶持、货品补贴，带动商家生意全域爆发。活动期间，大咖直播间支付GMV较去年618同期提升139% 。商家与达人生意事业达到双向增长，618期间支付GMV破千万直播间413个，动销达人数较去年618同期提升70%，呈现出商达生意两旺的理想状态。

（举报）