喜马拉雅申请AI开放平台商标

稀叶藏于林间，净水流于深山，自然中有着美与生机的答案，那么五千米海拔的极地高原又蕴藏着怎样的能量？今年5月，来自喜马拉雅的自然科技品牌自然堂携手李佳琦，深入喜马拉雅山脉腹地，完成了一场集科考、探访和共创于一程的极地溯源之旅。自然堂将继续秉持取之自然、回馈自然的品牌理念，从源头着手，以科研赋能产品创新，并携手和李佳琦一样对国货品牌抱以�