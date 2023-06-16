长城汽车申请GPT商标 包括SPACEGPT、GWMSPACEGPT等

马斯克的太空探索公司SpaceX，迎来了一位十分“特别”的新员工:KairanQuazi。跟许多14岁学生一样，今年1月份刚过14岁生日的KairanQuazi这个月也要毕业了——但不是中学毕业是从圣塔克拉拉大学毕业。”在接受媒体采访时，Quazi给出了他的看法:“我的梦想是从事解决具有挑战性问题并实现激进创新以服务于共同利益的职业得到Starlink的工作，就已经初步实现了我的雄心壮志。