华为已申请GPT相关商标“HUAWEI NETGPT”

360集团创始人周鸿祎与百川智能创始人兼CEO王小川日前在央视财经《对话》节目中，谈到了ChatGPT以及不会用GPT的人未来是否会被淘汰等话题。在周鸿祎看来，不会用GPT的人未来会被淘汰掉，他认为大家不要把它看成一个新时代的搜索或新的聊天机器人，这只是它第一个版本的包装已。值得注意的是，根据周鸿祎透露的360GPT的发展战略，360将两翼齐飞”，+一方面继续全力自研生成式大语言模型技术，造自己的发动机”；另一方面将占据场景做产品，尽快推出相关产品服务。