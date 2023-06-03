大模型创企MiniMax接近完成新一轮融资 估值有望达到近12亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 6月3日 消息:据路透社报道，有知情人士透露，专注于通用大型模型的中国人工智能创业公司 MiniMax 正接近完成一轮超过2.5亿美元的融资，其估值有望达到近12亿美元。该公司正在开发类似 ChatGPT 的人工智能解决方案。

两名消息人士透露，MiniMax的最新一轮融资吸引了新的投资者，包括与腾讯有关联的实体。据悉，MiniMax先前的融资中还吸引到米哈游的参投。

早在今年4月，市场就有消息称 MiniMax 正以超过10亿美元的价格进行新一轮融资。MiniMax 先前已经完成两轮融资，其中的投资方包括米哈游、IDG 资本、高瓴创投、云启资本以及明势资本等。

根据公开资料显示，MiniMax 成立于2021年12月，具备自主研发的文本、语音等多模态融合的通用大型模型能力，现已推出自主研发的应用程序 AI 聊天应用 Glow。

MiniMax 团队的公开信息不多，直到今年2月的一次小型媒体交流会，该公司才向外界透露了更多公司的相关信息。

据了解，MiniMax 的联合创始人为前商汤科技副总裁、通用智能技术负责人闫俊杰，也曾任职商汤研究院副院长。其公司法定代表人和技术合伙人杨斌，曾于2014年在中科院自动化所读取硕士学位，并在加拿大读取博士学位，在Uber AI 研究院、自动驾驶卡车领域等多个领域拥有多年的研发经验。

工商信息显示，MiniMax 的主体公司“名之梦（上海）科技有限公司”目前有44名参保人员。根据技术层面的介绍，该公司已经自主研发了文字到视觉、文字到语音和文字到文字三个基础模型。杨斌表示，选择这三个模态进行自主研发，是因为他们观察到"只要做出这三个基础模型，就能提供非常出色的内容生成能力。"

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