不仅限于科技巨头 瑞银报告揭示哪些行业有望受益于 AI 技术

站长之家(ChinaZ.com) 6月1日消息:生成式人工智能（AI）技术的迅猛崛起正在推动金融市场的变革，而其中受益的公司可能不仅限于通常在 AI 讨论中提及的传统科技巨头。

一个例子就是最近英伟达的崛起，它是全球市值最高的芯片制造商，在周二的交易中暂时加入了 1 万亿美元市值俱乐部，这个门槛目前只有苹果、亚马逊、谷歌和微软等大型科技公司突破了。尽管英伟达在其他知名科技公司中名声不如那些大型科技公司，但其作为领先的半导体生产商以及用于驱动超级计算机和机器学习模型的硬件和软件，推动了其快速崛起。

然而，不仅仅是科技硬件和软件公司能从中受益。瑞银（UBS）的一份报告研究了 AI 为各行各业公司带来的机遇和威胁，以及那些有望利用生成式 AI 的公司。该报告还分析了 AI 对增长和成本的影响，以及它是否会减少或加剧特定行业的竞争格局。

瑞银报告基于其团队对经济中 31 个行业和子行业的分析结果。他们发现，有 18 个行业预计生成式 AI 将增加收入，17 个行业认为它将带来更激烈的竞争，除了互联网行业外，所有行业都认为它有助于节约成本。

瑞银分析师认为，在食品零售、一般零售、房地产、采矿、资本货物、电信、半导体、科技硬件、医疗设备和奢侈品等行业，有机会同时实现成本节约和增加收入，并且风险较低。以下是一些瑞银分析师认为在各自行业中处于有利 AI 技术的公司：

在餐饮行业，麦当劳、Chipotle Mexican Grill、Domino's Pizza 和 Wendy's 是瑞银认为有利于部署生成人工智能的四只餐厅股票。报告指出，这些公司利用生成式 AI 技术来降低劳动力成本，改善客户体验并推动销售增长，从而实现长期销售增长和利润提高，巩固了关键优势。

沃尔玛被归类为利用 AI 技术提升生产力和改善供应链的食品和一般零售商。Home Depot、耐克和 Levi's 被列为总部位于美国的一般零售商，它们有能力利用 AI 技术。

在房地产行业，Equinix 和 Digital ReAlty 是瑞银指出的两只股票，它们「有望从 AI 产业的增长中受益——新的 AI 公司、超级规模和传统公司加入 AI 技术」。

Halliburton 和 Schlumberger 是油气行业的重要参与者，它们是 AI 的早期采用者，并提供「各种基于 AI 的解决方案」，根据瑞银的说法。而 Anglo American、Rio Tinto 和 BHP Group 等采矿公司也都在投资 AI 解决方案。

在医疗设备和服务领域，瑞银发现 HCA HeAlthCare、Guardant HeAlth、Johnson & Johnson、Natera 和 UnitedHeAlth Group 等公司正在利用 AI 和机器学习提升其在临床和研究领域的能力。

瑞银还将 AMD、Micron、英伟达、三星、Hynix、台积电、VAT Group、Inficon 和 Comet 等芯片制造商列为受益于 AI 技术的公司，并且它们在瑞银的评级中均获得了 12 个月的「买入」评级。

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