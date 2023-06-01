小冰首批网红明星AI克隆人提前上线 能视频电话还能替你工作

站长之家(ChinaZ.com) 6月1日 消息:你还记得之前小冰公司发布的克隆人计划吗?现在，小冰的第一批网红明星AI克隆人已经正式上线。

从半藏森林的克隆人来看，目前的克隆人已经可以做到容貌和声音与真人无异，而且还可以秒回消息、打视频电话聊天。此外，你还可以切换到更聪明的“超级模式”，让她替你工作。据小冰公司介绍，打造这样一个克隆人只需要3分钟。

需要注意的是，虽然克隆人的声音可以和真人无异，但说话的语速会稍慢一些，仍然可以辨别出真假。

据悉，小冰公司在过去的两周内，小冰公司后台接到的报名网红明星，全网粉丝总数已超过5亿，但出于安全考虑，首批克隆人仍限制在300人。每周四，小冰公司会开放新的克隆人。

经过测试和验证，预计到年底时会逐渐放开更大规模的克隆人计划。

为确保克隆人不会带来安全隐患或被滥用，小冰团队采用了最高的安全标准，并希望该计划能为人工智能安全性方面的创新提供参考。

在训练数据方面，小冰团队仅使用了少量本人样本，并在训练完成后就清除了数据，避免了过量采集个人数据和数据滥用。

技术方面，小冰团队采用了长期验证的安全混合模型技术来确保技术边界可知。

实际应用方面，限制克隆人只在特定产品（X Eva APP）中使用，而不是开放技术接口API，以避免克隆人的不当使用。

在个人控制方面，小冰也提供了中止克隆人使用的便利。

此外，所有的C端或B端用户必须提供本人权属证明方可使用，以避免数据侵权和不当使用。

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