百度小度青禾手机入网 支持4G网络搭载安卓系统

小度科技CEO景鲲发布朋友圈宣布:“小度手机即将面世，为此推出了全新品牌‘小度青禾’，这是又一种新的物种，敬请期待!”。百度旗下小度将进军智能手机市场，并计划在5月下旬发布旗下的第一款智能手机。该手机将整合小度AI技术能力，被称为智能手机市场的“新物种”，目前正处于发布前的最后准备阶段。